Povestea fetiței orfane din Mariupol luată de ruși ca s-o folosească pentru propagandă. Zelenski s-a implicat direct pentru salvarea ei

Kira Obedinsky, în vârstă de 12 ani, a rămas orfană după un atac al rușilor în orașul ei natal Mariupol, la mijlocul lunii martie. Într-un moment în care încerca să fugă din zonă, ea însăși a fost rănită și dusă de soldați ruși la un spital dintr-o zonă controlată de Rusia din estul Ucrainei. A fost momentul în care fetița era sigură că nu își va mai vedea vreodată bunicul. La o lună de atunci ea a fost adusă înapoi în Ucraina, în urma unor eforturi în care s-au implicat guvernul și președintele Volodimir Zelenski.

În prezent, Kira este într-un spital din Kiev, împreună cu bunicul ei Oleksander Obedinsky. Ea a vorbit pentru CNN despre experiența traumatizantă prin care a trecut. Încă are cicatrici pe față, gât și picioare, în urma rănilor suferite într-o explozie.

Familia Obedinsky a simțit din plin oroarea războiului

Tatăl Kirei, Yevhen Obedinsky, fost căpitan al echipei naționale de polo a Ucrainei, a fost omorât în 17 martie, când rușii au bombardat orașul. Crescută doar de tată, după ce mama îi murise când ea avea doar două săptămâni, fata s-a trezit singură.

La câteva zile după moartea tatălui ei, Kira a fost rănită într-o explozie și a fost dusă la un spital din regiunea Donețk de către mai mulți soldați ruși.

„Soldații [ruși] au venit în fugă, au oprit două mașini și ne-au dus la Manhush, la un spital pentru că sângeram. Apoi ne-au dus de la Manhush la alt spital din Donețk”, a spus Kira.

La începutul lunii, bunicul ei, Oleksander, își exprimase temerea că nu își va mai vedea vreodată nepoata. Într-un interviu pentru CNN bătrânul spusese că îi era imposibil să călătorească prin țara devastată de război pentru a o recupera. El a povestit că a vorbit cu medicii de la spitalul în care Kira era tratată și că ei i-au transmis că fata va fi trimisă la un orfelinat din Rusia.

Drama fetiței a impresionat o lume întreagă

Recuperarea Kirei de pe teritoriul controlat de separatiștii susținuți de Moscova nu a fost o misiune ușoară. Guvernul ucrainean i-a transmis bunicului ei că s-a ajuns la un acord care îi va permite să călătorească la Donețk pentru a-și lua nepoata, dar că acest lucru nu va fi ușor. Bătrânul nu s-a descurajat, așa că a plecat într-o călătorie istovitoare, de patru zile, pentru a-și putea lua nepoata acasă.

Marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat-o ​​pe Kira în spital și i-a oferit un iPad pentru a se putea distra în timpul în care stătea în spital. Bunicul i-a spus președintelui că fata este „obosită, dar fericită” și i-a mulțumit pentru întoarcerea în siguranță a nepoatei sale. „Nimeni nu a crezut că ar fi fost posibil, dar slavă Domnului că am reușit”, a spus el pentru CNN. "Încă nu-mi vine să cred că s-a întâmplat în sfârșit. Pentru că noi am crezut, dar mulți au spus că este imposibil. A fost un proces cu adevărat dificil", a adăugat bătrânul. El a afirmat că a fost surprins și impresionat de eforturile președintelui Zelenski pentru a-i ajuta.

Pentru Zelensky însă, Kira este doar unul dintre mulții copii ucraineni despre care sunt informații că ar fi fost duși cu forța în zonele controlate de Rusia. Între timp, Moscova a denunțat afirmațiile privind deportările forțate și a susținut că de fapt Ucraina a împiedicat eforturile de „evacuare” a oamenilor în Rusia.

„Cel mai îngrijorat sunt pentru copii. Copiii sunt viitorul nostru. Vom lupta pentru ca fiecare copil ucrainean să se întoarcă acasă”, a spus Zelensky în timpul vizitei.

"Am așteptat mult să mă ia"

Fetiței i-a mai rămas de la tatăl ei doar telefonul mobil. Cu ajutorul lui a putut ține legătura cu bunicul cât se afla în Donețk. Kira l-a contactat pe Oleksander, singura ei rudă de sânge rămasă, conectându-se pe Instagram și trimițând mesaje partenerei acestuia, căreia i-a explicat unde se află.

"Am așteptat mult să mă ia. Chiar și în al doilea spital, am așteptat... Mi-a fost dor de el", povestește fata.

În 23 aprilie, și-a reîntâlnit bunicul pe care nu îl mai văzuse din 10 martie. Revederea a fost emoționantă, iar bătrânul a declarat că nu ar fi avut nici puterea, nici încrederea că ar fi putut să o regăsească fără ajutorul guvernului.

Folosită de ruși pentru propagandă

În timp ce se afla în Donețk, Kira a fost intervievată de un canal mass-media al rușilor, care a difuzat un videoclip în care fata vorbea fericită despre cum i se permitea uneori să-și sune bunicul. Interviul a fost folosit ca „dovadă” că ea nu a fost răpită, potrivit unui prezentator TV rus.

Lucrurile nu stăteau însă deloc așa. Kira a povestit pentru CNN despre condițiile din spital, despre asistentele care țipau și despre mâncarea pe care o primea. Ea și-a amintit cu durere momentul în care i-au fost îndepărtate schijele de pe corp:

"Am fost dusă la Donețk cu ambulanța noaptea, mi-au scos schijele noaptea. Am țipat, am plâns mult pentru că am simțit cum făceau asta. Pe față, pe gât, pe picioare”.

Ascunsă în ruinele din Mariupol

Acum, când este în siguranță, la Kiev, Kira își amintește groaza pe care a trăit-o în timpul bombardamentelor din Mariupol și tragedia prin care a trecut când a vrut să scape alături de familie din orașul înconjurat de ruși.

Ea povestește că a trăit printre bombardamente și explozii puternice, ascunsă sub zidurile prăbușite ale casei lor. Casa le-a fost bombardată în 16 martie, așa că familia a rămas blocată în beci, ei fiind ajutați de vecini să iasă de sub dărâmături.

Timp de trei zile, Kira, împreună cu iubita tatălui ei și copiii ei, au căutat adăpost într-o altă pivniță și o modalitate să fugă din oraș. Atunci când găsiseră o portiță de salvare, a urmat atacul în care a fost rănită. Așa a ajuns să fie luată de soldații ruși, dusă la Manhush pentru tratament urgent la un spital, iar apoi la altul în Donețk într-o ambulanță.

Editor : G.M.