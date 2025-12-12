Live TV

Premierul Thailandei dizolvă Parlamentul pe fondul tensiunilor cu Cambodgia

premier thailanda
Premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul. Foto: Profimedia Images

Premierul thailandez Anutin Charnvirakul a dizolvat Parlamentul vineri, la trei luni de la instalarea sa la putere, deschizând calea pentru organizarea de alegeri legislative.

Acest anunţ vine mai devreme decât era aşteptat, în timp ce ţara se confruntă cu noi ostilităţi cu vecina sa, Cambodgia, notează AFP preluată de Agerpres.

„Camera Reprezentanţilor este dizolvată pentru a organiza noi alegeri legislative pentru membrii săi”, indică un decret publicat vineri în Royal Gazette, jurnalul oficial al ţării.

Anutin Charnvirakul, din partidul conservator Bhumjaithai, a ajuns la putere în septembrie, după destituirea prim-ministrului Paetongtarn Shinawatra, fiica magnatului şi fost premier Thaksin Shinawatra, înlăturată din cauza modului în care a gestionat recenta criză cu Cambodgia.

Prim-ministrul se angajase anterior să dizolve camera inferioară şi să organizeze alegeri până la începutul anului 2026, dar observatorii se aşteptau la o dizolvare după Crăciun.

Această accelerare vine pe fondul reluării unui conflict frontalier cu Cambodgia, care a făcut cel puţin 20 de morţi şi 600.000 de strămutaţi, în principal în Thailanda.

„Având în vedere că administraţia în minoritate şi că situaţia politică internă este marcată de multiple provocări, guvernul nu este capabil să gestioneze afacerile statului într-un mod continuu, eficient şi stabil”, a informat Royal Gazette, referindu-se la observaţiile prim-ministrului.

„Prin urmare, acţiunea potrivită este dizolvarea Camerei Reprezentanţilor şi organizarea de noi alegeri parlamentare”, a continuat acesta.

