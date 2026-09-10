Bolojan: Dacă preşedintele va considera că alegerile anticipate reprezintă soluţia de deblocare, noi nu vom sabota această formulă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL nu va sabota formula alegerilor anticipate, în cazul în care se va ajunge la această soluţie pentru deblocarea crizei politice pe care o traversează România.

El a răspuns astfel, întrebat pentru ce se pregăteşte PNL în perioada următoare: pentru guvernare, pentru opoziţie sau, eventual, chiar pentru alegeri anticipate.

„În condiţiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această ţară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituţie este, la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care, încă o dată, nu trece, se îndeplinesc condiţiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiţii se vor îndeplini şi preşedintele României va considera că asta este soluţia de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înţelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcţioneze, dacă în continuare, cum să vă spun, partidele nu ies din poziţiile pe care le au... PNL-ul a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii iresponsabile a PSD-ului, uitaţi-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluţie, dar sunt o realitate prevăzută de Constituţie”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

Editor : Liviu Cojan