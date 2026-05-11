Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, anunță că intenționează să naționalizeze British Steel

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, aflat sub presiune în urma unor alegeri locale dezastruoase pentru Partidul Laburist, a anunțat luni intenția sa de a naționaliza compania siderurgică British Steel, deținută de grupul chinez Jingye, asupra căreia guvernul preluase deja controlul în urmă cu puțin mai mult de un an. „Am negociat cu actualul proprietar, dar nu s-a putut ajunge la nicio vânzare comercială”, a subliniat Keir Starmer într-un discurs ținut la Londra. „Un proiect de lege va fi prezentat săptămâna aceasta pentru a conferi guvernului puterea de a prelua proprietatea națională integrală asupra British Steel”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Şeful Executivului de la Londra a explicat că pentru acest pas ar fi necesară adoptarea unor noi norme legale, care să permită trecerea în proprietatea statului a oţelăriei din Scunthorpe, din nordul Angliei, pentru ca Regatul Unit să nu rămână fără ultima capacitate de producţie internă a oţelului.



Starmer a susţinut că decizia va avea în vedere interesul public, inclusiv securitatea naţională, deoarece implică păstrarea infrastructurii naţionale vitale şi sprijinirea economiei. "Oţelul are importanţă strategică pentru economia noastră şi pentru rezistenţa noastră naţională", a spus el în discursul în care îşi apăra poziţia de lider al Partidului Laburist după înfrângerea dezastruoasă în alegerile locale de săptămâna trecută.



British Steel este furnizor al industriei - căi ferate, construcţii şi automobile - însă în ultimii ani a fost afectată de costul energiei şi de supraoferta de oţel pe piaţa mondială. Compania a fost privatizată în 1988, în timpul mandatului de premier al conservatoarei Margaret Thatcher. În aprilie anul trecut, guvernul a preluat controlul operaţional de la proprietarul chinez, pentru a împiedica oprirea furnalelor şi pentru a proteja 2700 de locuri de muncă şi mii de lucrători din lanţul de aprovizionare.



Executivul actual nu a reuşit să găsească un partener privat care să asigure viitorul British Steel, iar potrivit lui Starmer negocierile cu Jingye au arătat că vânzarea nu ar fi posibilă în acest moment, deoarece niciun acord nu ar da rezultate financiare acceptabile pentru contribuabilii britanici.



Ministrul pentru mediul de afaceri şi comerţ, Peter Kyle, nu a exclus însă implicarea sectorului privat în viitor. "Guvernul recunoaşte că asigurarea viitorului pe termen lung al domeniului oţelului din Regatul Unit se bazează pe investiţii atât publice, cât şi private pentru modernizare", a spus el.



Oficiul Naţional pentru Audit, care monitorizează cheltuielile publice ale autorităţilor britanice, estimează că costul susţinerii British Steel va atinge până în iunie 615 milioane de lire sterline (circa 711 milioane de euro).

Jingye a anunțat anul trecut intenția sa de a închide cele două furnale din Scunthorpe (nordul Angliei), ultimele furnale pe cărbune încă funcționale din țară, din cauza lipsei de rentabilitate, punând în pericol 2.700 de locuri de muncă. După negocieri fără rezultat cu compania, guvernul britanic a supus la vot în Parlament o lege de urgență care obliga British Steel să-și continue activitatea, sub amenințarea sancțiunilor, un episod care a provocat tensiuni cu China.

„British Steel ar putea reveni în proprietatea statului pentru prima dată de la privatizarea sa din 1988”, a precizat guvernul într-un comunicat difuzat la scurt timp după anunțul prim-ministrului, subliniind că această naționalizare rămâne „subordonată criteriilor de interes public”. Obiectivul este de a „consolida securitatea națională, oferind în același timp stabilitate lucrătorilor din Scunthorpe, precum și furnizorilor și clienților British Steel”, a precizat Ministerul Întreprinderilor și Comerțului în acest comunicat.

Londra a lansat în martie „Strategia pentru oțel”, care include, în special, taxe vamale de 50% și o reducere a cotelor de import, în vederea protejării industriei sale siderurgice, considerată vitală pentru infrastructurile naționale și apărarea țării. Obiectivul executivului este de a crește la 50% ponderea oțelului britanic utilizat în Regatul Unit, față de 30% în prezent. Acest plan este însoțit de o politică de sprijinire a sectorului, cu până la 2,5 miliarde de lire sterline de finanțare „pentru investiții” până în 2029.

