Prima fotografie cu Marina Ovsianikova, după ce a fost arestată pentru că a protestat față de invazia rusă din Ucraina

După ce a intrat în cadru în timpul unei emisiuni de știri în direct, purtând o pancartă pe care scria „Nu Războiului”, criticând astfel invazia rusă din Ucraina, Marina Ovsianikova a fost de negăsit aproape 19 ore. Aceasta a fost reținută de poliție imediat după gest, dar avocații grupurilor pentru drepturile omului au declarat pentru The Washington Post că nu au putut să o localizeze pe producătoarea postului tv Pervîi Kanal (Canal 1). Ulterior, pe rețelele sociale a apărut marți după-amiază câteva o poză cu ea, însoțită de un avocat, așteptând să fie judecată la Tribunalul Ostankino din Moscova.



ACTUALIZARE: Jurnalistul Kevin Rothrock a postat pe twitter o fotografie cu Marina Ovsianikova, alături de un om recomndat ca fiind avocat. Poza este însoțită de o postare de pe un canal de Telegram în care se menționează: „La fel ca mulți avocați din Belarus, Anton Gashinsky a fost deposedat de licență în urma faptului că a participat la proteste âmpotriva regimului. Dar în septembrie a promovat cu succes examenul pentru obținerea statutului de avocat în Biroul Administrativ al Regiunii Moscova”.

La rândul său, Will Vernon, producător principal la secția BBC News din Moscova, a postat aceeași poză pe twitter, făcând câteva precizări: „Marina Ovsianikova, care a organizat aseară un protest împotriva războiului în timpul programului de știri TV în direct, se prezintă acum în instanța de la Moscova. Ea este acuzată de „organizarea unui eveniment public neautorizat” (protest). Pedepsele posibile pe care le riscă sunt: amendă de 30.000 de ruble (adică 200 de lire sterile)/serviciu comunitar/până la 10 zile închisoare”.

Știrea inițială

Comitetul de Investigații al Rusiei, principalul organism de investigație guvernamental al țării, a început „un control pre-investigație” împotriva Mariei Ovsianikova din cauza acuzațiilor de „intrare prin efracție în studio”, a informat marți agenția de presă rusă Tass, ceea ce sugerează, scriu jurnaliștii americani că ar reprezenta primul pas către eventuale acuzații.

Marina poate fi acuzată în baza art. 20.3.3. din Codul Penal al Rusiei în baza „acțiunilor publice cu scopul de a discredita Forțele Armate ale Federației Ruse”, mai scrie agenția rusă de știri TASS, citând surse din cadrul anchetei.

În timpul unei conferințe de presă de marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că acțiunile producătorului Marina Ovsianikova sunt dovezi ale „huliganismului”, precizând că postul de televiziune, nu Kremlinul, „se ocupă de asta”.

Marina Ovsianikova a apărut luni pe platourile emisiunii de știri de seară ale televiziunii de stat ruse Channel One, scandând „Opriți războiul!” și denunțarea „propagandei” guvernamentale – un moment izbitor de protest public în timp ce Kremlinul reprimă orice critică la adresa invaziei sale în Ucraina.

Marina Ovsianikova este o angajată a Pervîi Canal, cel mai popular canal TV din Rusia, un proiect mass-media rus independent pentru drepturile omului care vizează combaterea persecuției politice, a relatat luni seară că aceasta a fost arestată și dusă la secția de poliție.

Presa rusă a confirmat ulterior arestarea acesteia în timp ce avocatul Pavel Cikov a notat pe twitter că aceasta este reținută de peste 12 ore fără ca noi informații despre aceasta să fie dezvăluite de autorități.

James Cleverly, un ministru junior la Ministerul de Externe al Marii Britanii, a declarat marți pentru BBC News că Regatul Unit este „îngrijorat” pentru siguranța ei.

„Aceste acte de sfidare în Rusia acestea sunt incredibil de importante”, a spus Cleverly. „Arată un grad uriaș de curaj pentru acești indivizi care protestează în ceea ce este, știm, un stat autoritar opresiv.”

„Este foarte important ca poporul rus să înțeleagă ce se face în numele lor”, a mai spus Cleverly.

La rândul său, jurnalistul Kevin Rothrock de la Meduza a scris că 4 avocați ai apărării diferiți o caută prin Moscova pe Marina Ovsianikova.

Într-un videoclip înregistrat anterior şi publicat de OVD-Info, Marina Ovsianikova a explicat că tatăl ei fiind ucrainean şi mama ei de origine rusă, nu poate vedea cele două ţări ca pe inamici. „Din păcate, am lucrat pentru Pervîi Kanal în ultimii ani, făcând propagandă pentru Kremlin. Mi-e foarte ruşine de asta astăzi", a spus ea. „Mi-e ruşine că am permis ca minciunile să fie difuzate la televizor, îmi este ruşine că am permis ca poporul rus să fie +zombificat+", a adăugat ea.

Protestul ei personal a fost salutat în întreaga lume ca un act de rezistență periculos. Marile publicații internaționale au relatat pe larg despre acest episod rar de disidență în Rusia și unele ziare i-au pus fotografia chiar pe prima pagină. În schimb în Rusia, fotografia cu Marina a apărut cenzurată în presă, cartonul cu mesajul ei a fost blurat ca să nu se vadă ce este scris.

Kira Yarmysh, purtătoarea de cuvânt a liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a lăudat-o pe Ovsianikova, distribuind videoclipul pe contul său de Twitter.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit personal „femeii care a intrat în studioul Channel One” într-una dintre actualizările sale video regulate pentru națiune, postate pe Telegram. „Le sunt recunoscător acelor ruși care nu încetează să încerce să transmită adevărul, care luptă împotriva dezinformarii și spun fapte reale prietenilor și familiilor lor și îi mulțumesc personal acelei femei care a intrat în studioul Channel One cu un afiș împotriva războiului”, a spus președintele ucrainean.

Regimul de la Moscova a introdus recent mai multe legi care prevăd pedepse grele de până la 15 ani de închisoare pentru difuzarea a ceea ce autorităţile consideră a fi „informaţii false" despre armată. Simpla utilizare a cuvântului „război" de către media sau persoane particulare pentru a descrie intervenţia rusă în Ucraina este pasibilă de urmărire penală.

De la începutul intervenţiei în Ucraina la 24 februarie, câteva mii de manifestanţi au fost arestaţi în Rusia, dintre care peste 5.000 doar la 6 martie.

Editor : Marco Badea