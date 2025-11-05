Prizonier eliberat din greșeală, căutat „de urgență”. Administrația penitenciarului și-a dat seama abia după o săptămână că lipsește

Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că desfășoară o operațiune urgentă pentru prinderea unui prizonier eliberat din greșeală din penitenciarul HMP Wandsworth. Bărbatul, un cetățean algerian în vârstă de 24 de ani, a fost scos din închisoare dintr-o eroare la sfârșitul lunii octombrie, informează The Guardian.

Poliția Metropolitană a confirmat că un bărbat de 24 de ani din Algeria a fost „eliberat din greșeală” din penitenciarul HMP Wandsworth.

Polițiștii desfășoară o operațiune urgentă pentru prinderea bărbatului care a fost scos din închisoare dintr-o eroare la sfârșit de octombrie. Autoritățile au aflat despre greșeală abia pe 4 noiembrie.

„La scurt timp după ora 13:00, marți, 4 noiembrie, am fost informați de către Serviciul Penitenciarelor că un deținut a fost eliberat din greșeală din HMP Wandsworth miercuri, 29 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

„Deținutul este un bărbat de 24 de ani, de origine algeriană. Ofițerii desfășoară verificări urgente pentru a-l localiza și a-l readuce în custodie”, a adăugat acesta.

Editor : Ș.A.