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La 10 ani de la referendum, majoritatea britanicilor vor anularea Brexitului, spun sociologii. „Tendința e constantă de ani de zile”

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Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

La aproape un deceniu de la referendumul care a scos Regatul Unit din Uniunea Europeană, tot mai mulți britanici consideră Brexitul un eșec, potrivit unei analize realizate de unul dintre cei mai respectați experți în sondaje din țară. Profesorul Sir John Curtice afirmă că decizia din 2016 „nu a rezistat testului timpului”, fiind asociată de alegători cu probleme economice și dificultăți legate de imigrație. În acest context, sprijinul pentru o eventuală reintegrare în Uniunea Europeană este în creștere, anunță The Independent.

În cartea lui Sir Anthony Seldon, „The Brexit Effect”, el spune:

Referendumul din 2016 nu a reușit să rezolve dezbaterea privind faptul dacă Marea Britanie ar trebui să fie în interiorul sau în afara UE. Țara se află acum în afara unei instituții din care cel puțin o majoritate modestă ar dori să facă parte. Cel puțin pentru moment, un număr semnificativ de alegători a decis că nu merită să rămână în afara UE

Sir John afirmă că sprijinul pentru Brexit s-a „schimbat semnificativ”, conform celor 500 de sondaje realizate începând cu 2016.

În ultimii cinci ani s-a înregistrat „o schimbare decisivă și constantă în sensul îndepărtării de Brexit”. Sir John scrie:

Prin urmare, succesul referendumului din 2016 ca exercițiu de democrație directă poate fi pus sub semnul întrebării. Pentru mulți, economia a ajuns să fie considerată ca fiind, în practică, mult mai proastă decât se așteptau

În mod similar, exista așteptarea că imigrația ar fi mai redusă dacă Marea Britanie ar părăsi UE. Cu toate acestea, în timp ce imigrația din alte țări ale UE a scăzut, s-a înregistrat o creștere bruscă a imigrației din țări din afara Uniunii Europene.

„Se pare că alegătorii au reacționat la această experiență neașteptată dând vina pe Brexit”, spune Sir John.

Potrivit acestuia, se consideră pe scară largă că Brexitul nu a avut un impact practic semnificativ asupra capacității țării de a lua propriile decizii.

În concluzie, Brexitul s-a dovedit a fi o dezamăgire pentru mulți alegători. Majoritatea credeau că imigrația va scădea ca urmare a ieșirii din UE. În realitate, mulți consideră acum că aceasta a dus la creșterea nivelului imigrației. Deși unii au avut întotdeauna îndoieli cu privire la consecințele economice ale ieșirii, există acum o opinie larg răspândită că economia se află într-o situație mai proastă ca urmare a acestui fapt.

Există, de asemenea, convingerea că Marea Britanie are acum mai puțină influență în lume, a spus el.

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Editor : C.A.

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