Un elev britanic a fost sancționat de Rusia pentru că a dezvăluit rețele de spălare de bani prin criptomonede legate de Ilan Șor

Elevul britanic Alexander Browder, în vârstă de 17 ani, este cea mai tânără persoană vizată vreodată de regimul de sancțiuni al Moscovei, scrie The Times. Tânărul a ajuns pe lista neagră a Moscovei după ce a dezvăluit rețele de spălare de bani prin criptomonede susținute de Rusia. El spune că va purta această sancțiune „ca pe o insignă de onoare”.

Alexander Browder, în vârstă de 17 ani, căruia i s-a interzis acum intrarea în țară împreună cu alți patru cetățeni britanici, este considerat a fi cea mai tânără persoană sancționată de regimul putinist. Ministerul de Externe al Rusiei l-a acuzat pe elevul din clasa a XII-a de „răspândirea de speculații defăimătoare și informații false despre politica autorităților ruse”. Moscova l-a sancționat pe Browder marți, după ce acesta a scris un raport pentru un think tank în care dezvăluia modul în care banii erau spălați prin intermediul criptomonedei A7A5 pentru a finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Adolescentul a consiliat guvernul britanic cu privire la noul pachet de sancțiuni, anunțat săptămâna trecută, care vizează „rețeaua A7” susținută de Kremlin.

Browder a aflat de sancțiuni în timpul unei ore de economie, citind un articol din presă pe telefonul său.

„Rusia poate să-mi adauge numele pe orice liste dorește, dar asta nu va schimba faptele și nu-mi va schimba activitatea. Sancțiunile nu mă intimidează, ci îmi arată că am atins un punct sensibil și că munca pe care o fac are efectele dorite. M-a făcut doar și mai entuziasmat să încerc să dezvălui mai multe despre acest lucru... Războiul Rusiei în Ucraina nu este susținut doar cu tancuri și rachete; este susținut cu bani și vreau să dezvălui acele rețele”, a spus elevul.

Fiul lui Bill Browder, un renumit activist pentru drepturile omului și cofondator al Hermitage Capital Management, Alexander a spus că lupta împotriva atrocităților este „în genele mele”. Tatăl său, un britanico-american care are interdicție de a intra în Rusia din 2005, a petrecut decenii demascând corupția de la Kremlin și a fost un pionier al Legii Magnitsky la nivel global, care îngheață averile offshore ale oficialilor ruși.

Adolescentul a spus că este puțin probabil ca interdicția de călătorie să-i afecteze munca.

„Oricum, nu aveam de gând să călătoresc în Rusia prea curând… Activitatea mea se desfășoară în locuri unde există statul de drept și procesul democratic”, a spus el.

Au fost sancționați și doi jurnaliști britanici: Catherine Belton, reporter la Washington Post, și Richard Holmes, corespondentul pe probleme de securitate al ziarului The i Paper. Alice Laugher, director executiv al firmei de recrutare umanitară Committed to Good, și Richard Westbury, președintele Chelsea Group, compania-mamă a Committed to Good, au fost, de asemenea, incluși pe lista celor vizați de interdicție. Ministerul de Externe al Rusiei i-a acuzat pe cei doi din urmă că „recrutează personal” pentru Ucraina „sub pretextul... unor proiecte pseudo-umanitare în Ucraina”.

Raportul lui Browder a fost publicat luna trecută de Henry Jackson Society, un think tank care afirmă că își propune să „combată extremismul, să promoveze democrația și drepturile omului reale”. Documentul de 88 de pagini a constatat că A7A5, o monedă stabilă ancorată la rublă lansată în Kârgâzstan în ianuarie anul trecut, era „un instrument esențial pentru eludarea sancțiunilor rusești, spălarea de bani și plățile transfrontaliere ilicite”. Tokenul a fost creat de A7 LLC. Raportul a constatat că serviciul de plăți transfrontaliere este deținut în proporție de 51% de Ilan Șor, un escroc moldovean condamnat, și în proporție de 49% de PSB, o bancă rusă de stat.

Săptămâna trecută, Ministerul de Externe britanic a declarat că rețeaua, „concepută pentru a ocoli sancțiunile occidentale”, a susținut că a transferat peste 90 de miliarde de dolari anul trecut. Pachetul de sancțiuni al Regatului Unit a inclus măsuri care vizează persoane fizice și companii legate de rețea, precum și infrastructura financiară a Rusiei.

Yvette Cooper, ministrul de externe, a declarat: „Dacă Kremlinul crede că poate evita sancțiunile noastre ascunzându-se în spatele rețelelor de criptomonede și al sistemelor financiare paralele, se înșală grav.”

Editor : B.E.