Proteste în Franța: autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar

Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, Franța a decis vaccinarea a un milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatoze nodulare, potrivit News, care citează Reuters.

Mai multe focare au determinat autoritățile să ordone sacrificarea pe scară largă a animalelor, provocând demonstraţii ale fermierilor, care consideră măsura excesivă. Un nou focar de dermatoza nodulară a fost confirmat sâmbătă, 13 decembrie, în departamentul Haute-Garonne, la granița cu Spania.

Potrivit autorităților, fermierii francezi au blocat mai multe puncte de intrări și ieșire cu taxă de pe autostrada A64 din departamentul Hautes-Pyrenees din sud-vestul ţării. Aceștia au răsturnat gunoi de grajd lângă clădirile guvernamentale din Tarbes, capitala administrativă a departamentului, perturbând activitatea funcţionarilor care implementează campania de vaccinare.

„Nu se poate să sacrifici animalele din Pirinei care nu sunt bolnave şi sunt sănătoase, pur şi simplu pentru că aparţin unui efectiv din care provine un animal presupus bolnav”, a declarat Leon Thierry, copreşedinte al Coordination Rurale în Pirinei-Atlantiques.

De cealaltă parte, ministrul Agriculturii susține că vaccinarea animalelor va fi obligatorie, în timp ce sacrificarea totală va rămâne necesară în unele cazuri.

„Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni şi vom proteja fermierii. Vreau să reiterez că statul va fi alături de fermierii afectaţi, pierderile lor vor fi compensate, precum şi pierderile operaţionale”, a asigurat ministrul Agriculturii din Franța, la postul de radio ICI, potrivit sursei citate.

Autoritățile susțin că sacrificarea totală a efectivelor infectate, alături de vaccinare şi restricţii de circulaţie, este necesară pentru a limita răspândirea bolii şi a permite exportul de bovine. Ministrul Agriculturii a punctat că boala ar putea ucide „cel puțin 1,5 milioane de bovine” dacă aceasta continuă să se răspândească.

Dermatoza nodulară este provocată de un virus răspândit de insecte, care afectează bovinele, inclusiv bivolii, provocând vezicule şi reducând producţia de lapte. Virusul nu este dăunător pentru oameni, însă aduce adesea la restricţii comerciale şi la pierderi economice severe.

Franţa a detectat 110 focare în nouă departamente şi a sacrificat aproximativ 3.000 de animale, potrivit Ministerului Agriculturii. A plătit aproape şase milioane de euro fermierilor de la primul focar, pe 29 iunie.

