Data publicării:
sri inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că va face „foarte curând” propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. Şeful statului susține că „cel mai bine este ca aceștia să fie din afara partidelor”, precizând totodată că „trebuie să fie oameni echilibraţi”.

„Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune şi Parlamentul va aproba, vom avea o discuţie înainte. Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor a apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară şi, cumva, prin asta, şansele, cel puţin teoretice, de numire să scadă”, a declarat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte zona din care va face selecţia pentru propuneri, şeful statului e de părere că opţiunile cele mai bune sunt din afara politicii.

„Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor, în orice caz trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile, deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuţia asta”, a spus Nicuşor Dan.

El s-a declarat de acord cu opinia fostului preşedinte Traian Băsescu, potrivit căreia partidele politice nu trebuie să aibă pretenţii cu privire la numirile şefilor serviciilor, iar şeful statului nu are de ce să cedeze din drepturile pe care le are în această privinţă.

„Sunt de acord cu ea, însă domnul Băsescu se referă, de asemenea, la speculaţiile din media. În mod oficial, niciunul din partide nu a emis nicio pretenţie. Mi-au cerut, neoficial, în discuţii, nu nume, ci criterii, asta este discuţia pe care am avut-o şi care mult timp s-a întrerupt în special din vina mea, pentru că au fost tot timpul alte lucruri de făcut, dar acum e momentul să o închidem”, a adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului a admis că în discuţiile purtate săptămâna aceasta cu preşedinţii PSD, PNL şi USR a abordat „parţial” şi acest subiect.

