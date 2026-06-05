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Siegfried Mureşan: Rusia foloseşte agresiunea hibridă în România, cum a făcut în Republica Moldova. Nu trebuie să cedăm

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Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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„Nu trebuie să cedăm în faţa agresiunii, a şantajului sau a intimidării”

Rusia „încearcă să intimideze România” şi „vedem drone trimise de Rusia sau bruiate de Rusia tocmai pentru a alimenta presiunea de a vota rapid un guvern, chiar dacă acesta este unul slab”, a susţinut vineri pe Facebook eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan, după explozia în portul Constanţa a unei drone maritime ucrainene care, conform Marinei ucrainene, a deviat de la traiectorie în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti.

În opinia eurodeputatului PNL, „Rusia foloseşte agresiunea hibridă în România aşa cum a făcut şi în Republica Moldova”. „După ce Republica Moldova a început reformele proeuropene şi a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, Rusia şi-a intensificat atacurile hibride şi a folosit livrările de gaze ca instrument de presiune politică. Obiectivul era clar: să forţeze Republica Moldova să renunţe la parcursul european, la reformele europene şi să revină în sfera de influenţă a Moscovei”, afirmă Siegfried Mureşan.

„Republica Moldova nu a cedat. Rusia a eşuat”, iar „astăzi România se află într-un moment important”, întrucât „avem nevoie de reforme care să întărească statul, economia şi instituţiile publice. Avem, de asemenea, nevoie de reforme şi investiţii pentru a creşte siguranţa şi apărarea ţării", continuă eurodeputatul PNL, care notează că „aceste măsuri au fost începute de prim-ministrul Bolojan”.

Prin urmare, consideră el, „nu este de mirare că Guvernul Bolojan - cel mai reformator guvern din ultimii 30 de ani - a fost înlăturat cu voturile partidelor antieuropene şi proruse din Parlament”, potrivit Agerpres.

„Acum, Rusia continuă cu agresiunea. Încearcă să intimideze România. Vedem drone trimise de Rusia sau bruiate de Rusia tocmai pentru a alimenta presiunea de a vota rapid un guvern, chiar dacă acesta este unul slab, fără capacitatea de a implementa reformele”, susţine Siegfried Mureşan, care este şi vicepreşedinte al grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European.

„Nu trebuie să cedăm în faţa agresiunii, a şantajului sau a intimidării”

„Scopul, la fel ca în cazul Republicii Moldova, este acelaşi: să ne facă să reacţionăm pripit, să renunţăm la drumul reformator şi să devenim mai slabi”, mai consideră el.

„Nu trebuie să cedăm în faţa agresiunii, a şantajului sau a intimidării. Trebuie să continuăm reformele, să ne consolidăm instituţiile şi să investim în securitatea noastră”, spune în continuare Mureşan, conform căruia „Rusia nu este învinsă atunci când ne este frică. Rusia este învinsă atunci când devenim mai puternici”.

„România nu va fi în siguranţă cu un guvern votat pe genunchi. România va fi în siguranţă dacă continuă reformele care fac ţara mai performantă, mai puţin coruptă. România devine mai sigură dacă continuă măsurile care întăresc securitatea şi apărarea, aşa cum este programul european SAFE”, a concluzionat eurodeputatul PNL în mesajul său, postat după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat vineri dimineaţa în portul Constanţa.

Forţele Navale ucrainene au confirmat că drona a fost scăpată de sub control în misiune în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, astfel că a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României.

Editor : Liviu Cojan

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