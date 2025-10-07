Live TV

„Războiul bănuțului”. Cum încearcă Ucraina să lupte cu moștenirea sovietică pentru a-și apăra propria identitate

Data publicării:
Ukrainian kopiika coins close up. Big amount of ukrainian money on table. Business and stock concept for Ukrainian currency. Ukrainian kopiika coins
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În paralel cu războiul de pe front, Ucraina mai duce unul, cel cu moștenirea sovietică. Din 2022, Kievul a demarat un proces amplu de redenumire a străzilor și distrugere a statuilor lui Lenin, un simbol evident al ocupației sovietice. De această dată, lupta se dă pe „kopiika”, adică bănuțul, un simbol în Ucraina. 

Parlamentul Ucrainei, Verhohna Rada, examinează un proiect de lege care va elimina denumirea „kopiika”, folosită pentru cea mai mică unitate monetară a țării, transmite radiosvoboda

„Kopiika” va fi înlocuită cu șah”, care în traducere înseamnă „pas” – o diviziune monetară ce exista încă în secolul al XVI-lea, cu mult înainte ca Ucraina să devină parte a Imperiului Rus.

Banca Națională, care a inițiat schimbarea toamna trecută, spune că aceasta urmărește „promovarea derusificării”, în contextul războiului pe care Moscova îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de trei ani, din februarie 2022.

„Kopiika este o părticică a Moscovei care rămâne în buzunarele noastre, pe prețurile produselor și, cel mai important, în mințile noastre”, a declarat, în august 2024, șeful Băncii Naționale a Ucrainei, Andrii Pișnii.

Kopiika reprezintă o sutime din hrivnă, moneda națională introdusă oficial în 1996, la cinci ani după ce Ucraina și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică.

Propunerea face parte dintr-un efort mai amplu al Kievului de eliminare a influenței rusești, a simbolurilor și instituțiilor care reflectă moștenirea sovietică, pentru a consolida identitatea lingvistică și culturală a Ucrainei.

Proiectul de lege are șanse mari să fie aprobat, printre susținătorii acestuia fiind și președintele Parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk, membru al partidului Servitorul Poporului al președintelui Volodimir Zelenski.

„Chiar și după 34 de ani de la proclamarea independenței, în circuitul monetar al Ucrainei există un element ce încă unește țara noastră cu Rusia – este vorba despre moneda „kopiika”, a cărei denumire este consacrată la nivel legislativ”, se spune în nota explicativă la proiectul de lege, publicat pe 1 octombrie.

Potrivit autorilor legii, din cele 15 foste republici sovietice, denumirea „kopiika” mai este folosită doar în Ucraina, Rusia și Belarus, precum și în regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova - cele trei din urmă fiind descrise ca „ostile Ucrainei”.

În contextul agresiunii rusești la scară largă, înlocuirea denumirii „kopiika” cu „șah” este un pas important și necesar”, se mai spune în textul citat.

„După ce am studiat istoria circulației monetare în Ucraina, am tras o concluzie incontestabilă: denumirea monedei aflate în circulație, „kopiika”, este, practic, un simbol al ocupației Moscovei”, a declarat șeful Băncii Naționale, Pișnii, în septembrie 2024, când banca a solicitat schimbarea.

„Astăzi, poporul ucrainean revendică tot ceea ce i-a fost furat pe nedrept și mutilat de narațiunile Kremlinului.

„Avem termenul nostru specific – șah – un cuvânt ucrainean unic care se referă la monedele cu valoare mică”, a spus el.

De la obținerea independenței în 1991, Ucraina a redenumit străzi, orașe și alte locații geografice care purtau numele unor personalități sovietice și rusești sau evenimente și date istorice conexe. Numeroase statui ale liderului bolșevic Vladimir Lenin și ale altor personalități sovietice și rusești au fost demontate.

Invazia pe scară largă lansată de președintele rus Vladimir Putin, în încercarea de a subjuga Ucraina, a intensificat sentimentele patriotice, de unitate și identitate națională în rândul ucrainenilor.

Trecerea de la „kopiika” la „șah” nu va schimba valoarea unității monetare. În prezent, un cent american valorează cam 41 de kopiici. Monedele cu valoare mică sunt rar folosite de ucraineni în viața de zi cu zi.

Tranziția ar urma să se producă treptat - kopiika și șah-ul vor circula în paralel o anumită perioadă de timp.

