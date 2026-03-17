Live TV

Războiul din Orientul Mijlociu afectează și turismul. Două țări preferate de români se confruntă cu anulări în masă ale rezervărilor

Data publicării:
Stațiunea bulgară Bansko. Foto: Profimedia

Războiul din Orientul Mijlociu afectează și turismul, inclusiv pe cel bulgar. Asociația Bulgară a Hotelierilor și Restauratorilor (BHRA) a anunțat că israelienii își anulează în masă rezervările pe litoralul nordic al Mării Negre și în Bansko din cauza zborurilor incerte și a dificultăților de călătorie. Și Grecia se confruntă cu aceleași probleme, scrie Sega.

Cele mai afectate sunt rezervările pentru datele apropiate. În același timp, turiștii străini își prelungesc șederea, precizează BHRA. Sectorul sugerează că speră la anumite compensații din partea statului, avertizând că, în caz contrar, vor exista concedieri și o creștere a șomajului.

Hotelierii greci se confruntă cu aceleași dificultăți și raportează anulări masive de rezervări ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețurile combustibililor au dus și la scumpirea biletelor pentru transportul maritim, a transmis BNR.

Proprietarii de hoteluri din Grecia anunță că își pierd turiștii tradiționali din Israel și SUA, care renunță la vacanțele și excursiile planificate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Președintele asociației de branșă, Tsiklakis, spune că, dacă războiul va continua, până în mai pierderile pentru turismul grecesc vor fi deja enorme.

Scăderea se datorează în principal scumpirii combustibililor și a transportului. Prețurile feriboturilor au crescut cu 10%. Se înregistrează o creștere și în cazul transportului cu autobuzul – atât urban, cât și interurban. Companiile aeriene garantează numărul zborurilor pe durata sezonului turistic, dar la prețuri mai mari.

În fața acestor vești proaste, mulți turiști se reorientează către destinații mai apropiate.

În același timp, există și o tendință inversă – tot mai mulți turiști renunță la vacanțele în Egipt și Turcia și se îndreaptă către insulele grecești.

Mica insulă Alonissos, de exemplu, se dovedește a fi un magnet pentru englezi.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Cosmin Olăroiu, gest minunat la Dubai, în plină stradă! Presa din Emirate, impresionată: „Are un loc special...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Femeia căreia Horațiu Potra i-a lăsat cea mai profitabilă afacere, implicată în lupta pentru o moștenire. Ce...
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
La ce viteză consumă cel mai puțin o mașină. Cât carburant economisești dacă reduci viteza cu 10 km/h
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar a primit lovitura de la Carlo Ancelotti
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...