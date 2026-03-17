Războiul din Orientul Mijlociu afectează și turismul. Două țări preferate de români se confruntă cu anulări în masă ale rezervărilor

Războiul din Orientul Mijlociu afectează și turismul, inclusiv pe cel bulgar. Asociația Bulgară a Hotelierilor și Restauratorilor (BHRA) a anunțat că israelienii își anulează în masă rezervările pe litoralul nordic al Mării Negre și în Bansko din cauza zborurilor incerte și a dificultăților de călătorie. Și Grecia se confruntă cu aceleași probleme, scrie Sega.

Cele mai afectate sunt rezervările pentru datele apropiate. În același timp, turiștii străini își prelungesc șederea, precizează BHRA. Sectorul sugerează că speră la anumite compensații din partea statului, avertizând că, în caz contrar, vor exista concedieri și o creștere a șomajului.

Hotelierii greci se confruntă cu aceleași dificultăți și raportează anulări masive de rezervări ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețurile combustibililor au dus și la scumpirea biletelor pentru transportul maritim, a transmis BNR.

Proprietarii de hoteluri din Grecia anunță că își pierd turiștii tradiționali din Israel și SUA, care renunță la vacanțele și excursiile planificate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Președintele asociației de branșă, Tsiklakis, spune că, dacă războiul va continua, până în mai pierderile pentru turismul grecesc vor fi deja enorme.

Scăderea se datorează în principal scumpirii combustibililor și a transportului. Prețurile feriboturilor au crescut cu 10%. Se înregistrează o creștere și în cazul transportului cu autobuzul – atât urban, cât și interurban. Companiile aeriene garantează numărul zborurilor pe durata sezonului turistic, dar la prețuri mai mari.

În fața acestor vești proaste, mulți turiști se reorientează către destinații mai apropiate.

În același timp, există și o tendință inversă – tot mai mulți turiști renunță la vacanțele în Egipt și Turcia și se îndreaptă către insulele grecești.

Mica insulă Alonissos, de exemplu, se dovedește a fi un magnet pentru englezi.

