Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a interzis vizele de SUA pentru cinci personalităţi europene

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că „UE va continua să protejeze libertatea de exprimare”, reacționând astfel la decizia administraţiei Trump de a aplica sancţiuni împotriva a cinci personalităţi europene angajate în reglementarea tehnologiei şi dezinformării online, printre care un fost comisar european, francezul Thierry Breton.

„Libertatea de exprimare este fundamentul democraţiei noastre solide şi dinamice europene. Suntem mândri de ea şi o vom proteja”, a menţionat şefa Comisiei Europene pe platforma socială X.

La rândul său, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că sancţiunile impuse marţi de SUA „sunt inacceptabile între aliaţi, parteneri şi prieteni”.

„Uniunea Europeană este decisă să-şi apere libertatea de exprimare, regulile corecte privind sectorul digital şi suveranitatea de reglementare”, a subliniat Costa într-o postare pe X.

Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni ce vizează cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton. Acţiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu „cenzura” în detrimentul intereselor americane, a explicat Departamentul de Stat.

Breton a condamnat sancţiunile americane, pe care le-a calificat drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

În timpul mandatului său de comisar european (2019-2024), Thierry Breton a avut mai multe dispute cu Elon Musk, a cărui platformă X a fost recent amendată cu 120 de milioane de euro de Uniunea Europeană din cauza încălcării regulilor privind transparenţa.

În general, europenii nu au nevoie de viză pentru a călători în Statele Unite, dar trebuie să obţină o autorizaţie electronică de călătorie (ESTA).

Editor : C.S.