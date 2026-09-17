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Reacția regelui Charles la criticile din partea fratelui prinţesei Diana: „Durerea poate afecta raţiunea şi memoria”

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Prințul Charles și Prințesa Diana au divorțat oficial în 1996 Foto: Profimedia Images
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Regele Charles al Marii Britanii a făcut miercuri un gest neobişnuit răspunzând criticilor aduse de fratele primei sale soţii, Diana, şi afirmând prin intermediul unui purtător de cuvânt că durerea poate afecta raţiunea, judecata şi memoria, relatează Reuters.

Afirmaţiile contelui Spencer, făcute într-o carte care urmează să fie publicată în curând, se referă la comportamentul actualului monarh în zilele de după moartea Dianei, în 1997.

Diana a murit la vârsta de 36 de ani, după ce maşina în care se afla împreună cu iubitul ei, Dodi al-Fayed, s-a izbit de un pilon într-un tunel din Paris, în timp ce se îndepărta cu viteză de paparazzii care îi urmăreau pe motociclete.

Fratele ei, Charles Spencer, susţine într-o carte de memorii care urmează să fie publicată în curând că Charles, pe atunci prinţ moştenitor, i-ar fi spus „fii liniştit, o vom uita destul de repede”, potrivit unui articol din Daily Mail, care începe joi un serial despre carte, scrie News.ro.

Comentariile menţionate au fost făcute în cadrul unei discuţii aprinse cu privire la faptul dacă prinţii William şi Harry, pe atunci copiii minori ai Dianei şi ai lui Charles, ar trebui să meargă în spatele sicriului ei în timpul înmormântării - lucru la care Spencer s-a opus, se arată în articol.

Diana a devenit cea mai fotografiată femeie din lume după ce s-a căsătorit cu Charles într-o ceremonie fastuoasă în 1981. Cu toate acestea, căsătoria a luat o turnură nefericită, iar cuplul a divorţat în cele din urmă în 1996.

Întrebat despre articol, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: „Deşi, din principiu, nu comentăm cărţile, Majestatea Sa este conştientă că durerea provocată de pierderea unui frate poate întuneca raţiunea, afecta judecata şi influenţa amintirile în moduri pe care alţii nu le cunosc, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere”.

Înainte de lansarea cărţii, Charles Spencer a declarat: „Scopul acestei cărţi este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei... Vreau să vorbesc în numele Dianei şi să o fac într-un mod deschis şi pozitiv”.

Editor : A.P.

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