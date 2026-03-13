Președintele Cubei confirmă că negociază cu SUA, după ce Trump a amenințat că „va prelua” controlul țării

Guvernul cubanez a purtat discuții cu oficialii americani, a dezvăluit vineri președintele Miguel Diaz-Canel, în contextul în care Donald Trump a amenințat anterior că SUA vor „prelua” controlul asupra Cubei, relatează Politico.

„Discuțiile directe cu Statele Unite vizează găsirea, prin dialog, a unor soluții la divergențele existente între cele două țări”, a declarat Lianys Torres Rivera, șefa misiunii cubaneze în Statele Unite, într-un interviu acordat publicației citate.

Potrivit acesteia, modificările sistemului politic de la Havana sunt excluse.

„Discuțiile nu se referă la afacerile interne ale Cubei — sistemul nostru constituțional, modelul nostru politic, economia noastră socială și socialistă pe care noi, cubanezii, am construit-o”, mai spune Torres Rivera.

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel se confruntă cu amenințări din ce în ce mai grave din partea Casei Albe.

Donald Trump, angajat într-un război alături de Israel împotriva Iranului și proaspăt ieșit dintr-o operațiune militară de succes în Venezuela, a sugerat în repetate rânduri că următoarea țară de pe lista sa este Cuba.

„Nu au bani. Nu au nimic în acest moment. Poate vom avea o preluare prietenoasă a Cubei”, a declarat el în fața Casei Albe în februarie.

Economia Cubei a atins punctul cel mai de jos de când administrația Trump l-a capturat pe liderul autoritar Nicolas Maduro din dormitorul său din Caracas în ianuarie și l-a transportat cu avionul la New York pentru a-l judeca pentru acuzații de narcoterorism. SUA au întrerupt apoi aprovizionarea cu petrol venezuelean, esențială pentru susținerea economiei din Havana.

Sistemele de transport, sănătate și educație ale țării se află în prezent sub o presiune considerabilă, a afirmat Torres Rivera, existând până la 11.000 de copii pe listele de așteptare pentru operații și proceduri medicale în clinicile de sănătate.

Trump a declarat pentru Politico săptămâna trecută că administrația sa a purtat negocieri cu Havana.

„Au nevoie de ajutor. Discutăm cu Cuba”, a spus el.

Trump l-a însărcinat pe secretarul de stat Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi care a militat pentru schimbarea regimului din Cuba pe tot parcursul carierei sale politice, să negocieze cu oficialii de la Havana.

Principalul interlocutor al lui Rubio a fost Raul Rodriguez Castro, nepotul liderului de facto al Cubei și fostului președinte Raul Castro. Tânărul Castro a fost vizibil în timpul declarațiilor de vineri ale lui Diaz-Canel, în ciuda faptului că nu deține niciun rol oficial de conducere în guvernul cubanez.

Activiștii din sudul Floridei și mai mulți republicani din Camera Reprezentanților îl îndeamnă pe președinte să ia măsuri împotriva Cubei. Hashtagul „#Cubanext” a devenit viral pe rețelele sociale în urma atacului comun asupra Iranului, în urma căruia a murit liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Țara insulară a fost în centrul discuțiilor la o reuniune a republicanilor din Camera Reprezentanților, organizată săptămâna trecută la Trump National Doral, clubul de golf al președintelui din Florida.

Între timp, guvernul cubanez caută noi modalități de a transmite că este gata să colaboreze, angajându-se recent să elibereze 51 de prizonieri în consultare cu Vaticanul, a anunțat Ministerul de Externe cubanez.

„În cadrul discuțiilor pe care le-am avut, partea cubaneză și-a exprimat disponibilitatea de a desfășura acest proces în spiritul egalității și al respectului pentru sistemele politice ale ambelor state, pentru suveranitatea și autodeterminarea guvernelor noastre”, a declarat Diaz-Canel.

