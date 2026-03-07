Live TV

„Cuba își trăiește ultimele clipe", dă asigurări Trump. „Mă voi ocupa de asta"

Donald Trump
Foto: Profimedia
Autoritățile de la Havana „sunt disperate” să ajungă imediat la un acord

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, că insula comunistă Cuba „trăiește ultimele sale clipe”. Donald Trump, care în ultima perioadă a multiplicat declarațiile ofensive la adresa Cubei, a prezis o „mare schimbare”, relatează BFM TV.

Vorbind într-o intervenţie telefonică ce avea ca subiect operaţiunea militară lansată de SUA şi Israel împotriva Iranului, Trump a mai spus că, după campania militară "de succes" împotriva Iranului, următoarea sa ţintă va fi Cuba.

„Mă voi ocupa” de Cuba, a mai spus președintele american în timpul unui summit în Florida (sud-est) cu liderii aliați din America Latină, referindu-se în termeni vagi la negocierile pentru un posibil „acord”.

„Guvernul cubanez discută cu noi și, după cum știți, are probleme foarte mari. Nu are bani, nu are nimic în acest moment, dar discută cu noi și poate că vom asista la o „preluare pașnică a controlului” asupra Cubei”, a declarat președintele american presei la sfârșitul lunii februarie.

"Cuba va cădea foarte curând, cu siguranţă, fără nicio legătură (cu Iranul), dar şi Cuba va cădea. Ei sunt foarte dornici să ajungă la un acord", a susţinut preşedintele american. Cubanezii "doresc să ajungă la un acord", a insistat el, adăugând că a încredinţat aceste negocieri secretarului său de stat Marco Rubio, politician de origine cubaneză.

"Vom vedea ce iese. Suntem chiar acum foarte concentraţi pe asta (...) Avem timp destul, dar Cuba este pregătită, după 50 de ani. De 50 de ani îi urmăresc", a continuat Trump.

Autoritățile de la Havana „sunt disperate” să ajungă imediat la un acord

El afirmase cu o zi în urmă că autorităţile de la Havana sunt "disperate" să ajungă imediat la un acord cu administraţia sa şi că "este doar o chestiune de timp" până când se va ocupa şi de insula cubaneză, dând de înţeles că actualul război împotriva Iranului a lăsat deocamdată Cuba într-un plan secundar al preocupărilor Washingtonului.

De asemenea, într-un interviu acordat joi publicaţiei americane Politico, Trump a descris o viitoare cădere a Cubei sub influenţa SUA drept "cireaşa de pe tort" după operaţiunea prin care şi-a atins acest scop în Venezuela, ţară unde în ianuarie un comando american l-a capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, cel mai apropiat aliat al Cubei în regiune.

Presa americană a relatat în ultimele săptămâni despre contacte între secretarul de stat american Marco Rubio şi Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului preşedinte cubanez Raul Castro. Aceste relatări descriu mai degrabă contacte decât negocieri şi menţionează presupuse discuţii despre posibile reforme economice graduale în Cuba şi o retragere treptată a sancţiunilor impuse de SUA acestei ţări încă de pe vremea Războiului Rece.

 

 

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
