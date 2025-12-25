Rezervoarele care alimentează capitala Iranului sunt aproape goale după cea mai gravă secetă din ultimele decenii

Unul dintre principalele rezervoare care asigură alimentarea cu apă a capitalei Iranului este aproape gol, în pofida ploilor de iarnă sporadice. Țara se confruntă cu cea mai severă secetă dinn ultimele decenii, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Din capacitatea totală de stocare de 205 milioane de metri cubi a barajului Amir Kabir, doar 6 milioane de metri cubi de apă sunt în prezent acumulați, ceea ce înseamnă că peste 97% din volumul rezervorului este gol.

Deși ploile intermitente din luna decembrie au permis umplerea parțială a unor rezervoare din Teheran, nivelul apei rămâne la un prag critic.

Un oficial local a declarat încă din octombrie că nivelul scăzut al ploilor în capitală este "fără precedent în ultimul secol”.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a descris situația drept "critică” la nivel național, subliniind că toate cele 31 de provincii se confruntă cu probleme de aprovizionare.

Pentru a limita consumul, autoritățile iraniene au anunțat încă din luna noiembrie sistarea periodică a alimentării cu apă pe timpul nopții.

