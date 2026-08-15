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Rinul atinge un nou minim record din cauza secetei. Transportul de mărfuri, grav afectat

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Nivelul scăzut al Rinului a scos la suprafață epava navei De Hoop, care a naufragiat în 1895, în apropiere de Emmerich, după explozia încărcăturii de dinamită. Epava este acum complet vizibilă / Profimedia Images
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Din articol
Transporturile sunt redirecționate către camioane și trenuri

Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou minim record, pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters.

Datele agenției germane pentru navigație interioară WSV arată că, la Kaub, în apropiere de Koblenz, nivelul măsurat vineri seară a scăzut până la 6 centimetri, iar sâmbătă dimineață era de 8 centimetri. Precedentul record, înregistrat în 2018, era de 25 de centimetri.

Rinul este, în realitate, cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Kaub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație.

Transporturile sunt redirecționate către camioane și trenuri

Nivelul extrem de scăzut al apei îngreunează transportul fluvial, iar o mare parte dintre mărfuri sunt redirecționate către transportul rutier și feroviar.

Rinul reprezintă o arteră esențială pentru industria europeană și este folosit pentru transportul produselor chimice, materiilor prime, combustibililor și altor mărfuri.

Companiile germane au început deja să raporteze perturbări. Producătorii de produse chimice, companiile de utilități, firmele din industria siderurgică și sectorul agricol avertizează asupra creșterii costurilor, blocajelor în transport și reducerii producției.

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Nivelul apei la Kaub nu a mai depășit 78 de centimetri de la jumătatea lunii iulie. Potrivit Institutului pentru Economie Mondială din Kiel, dacă nivelul rămâne sub acest prag timp de 30 de zile consecutive, producția industrială poate scădea cu aproximativ 1%, situație înregistrată și în 2018 și 2022.

Seceta prelungită și temperaturile ridicate din Europa amplifică astfel presiunile asupra industriei germane, obligând companiile să recurgă la alternative mai costisitoare pentru transportul mărfurilor.

Editor : Ana Petrescu

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