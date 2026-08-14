Guvernul caută soluții pentru Cernavodă, după scăderea Dunării. Proiectul Bala 2, analizat din nou de specialiști

Scăderea accentuată a nivelului Dunării determină autoritățile să accelereze proiectul Bala 2, considerat o soluție pentru asigurarea debitului de apă necesar răcirii reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Un Comitet Interministerial, înființat prin decizia premierului interimar Ilie Bolojan, a analizat vineri situația și va verifica dacă soluțiile tehnice prevăzute în proiect mai sunt valabile în contextul schimbărilor hidrologice și climatice din ultimii ani.

Hotătârrea privind constituirea Comitetului Interministerial pentru identificarea soluțiilor de asigurare a alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor actuale și viitoare ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă a fost semnată de premierul Ilie Bolojan, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Proiectul Bala 2, analizat din nou

Comitetul va lucra într-un ritm accelerat, astfel încât până la sfârșitul lunii august să fie analizat din nou studiul de fezabilitate pentru proiectul Bala 2.

Proiectul prevede amenajarea căilor navigabile pe Dunăre, în zona punctului Bala. Potrivit autorităților, intervenția ar urma să crească debitul pe Dunărea Veche spre Cernavodă și să asigure nivelul de apă necesar pentru funcționarea unităților 1 și 2, dar și pentru viitoarele unități 3 și 4.

Specialiștii vor verifica dacă datele pe baza cărora a fost elaborat studiul de fezabilitate sunt în continuare de actualitate și dacă rezultatele estimate inițial mai pot fi obținute.

Analiza va lua în calcul inclusiv efectele schimbărilor climatice, modificările apărute în albia Dunării și datele rezultate din măsurătorile realizate în teren.

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Bolojan: „Demarăm proiectul cât mai repede posibil”

Premierul Ilie Bolojan a transmis că proiectul va fi finanțat de la bugetul de stat și că autoritățile intenționează să înceapă investiția cât mai rapid, dacă soluțiile tehnice sunt confirmate de experți.

„În condițiile în care experții confirmă că soluțiile propuse vor da rezultatele estimate prin acest studiu de fezabilitate, actualizăm indicatorii tehnico-economici și demarăm proiectul cât mai repede posibil prin Administrația Dunărea de Jos Galați și prin Ministerul Transporturilor”, a afirmat Ilie Bolojan.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului Bala 2 au fost aprobați de Guvern în 2024. Proiectul are și aviz de mediu, însă lucrările nu au avansat până în prezent.

Pe termen scurt, specialiștii consideră necesară continuarea lucrărilor de dragaj începute pe Dunărea Veche, în direcția Cernavodă.

Pentru susținerea acestor intervenții, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, președintele Comitetului Interministerial, a solicitat inventarierea tuturor echipamentelor deținute de instituțiile statului care pot fi utilizate pentru lucrări de dragaj pe Dunăre.

Totodată, până luni, 17 august, instituțiile implicate trebuie să transmită datele tehnice necesare pentru evaluarea situației actuale. Printre acestea se numără datele hidrologice, proiecțiile privind debitul Dunării, informațiile despre modificările albiei și măsurătorile realizate în teren.

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Următoarea ședință, pe 19 august

Comitetul va analiza și modul în care proiectul Bala 2 poate fi corelat cu alte investiții care urmăresc creșterea debitului Dunării în zona Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă.

Următoarea ședință a Comitetului este programată pentru miercuri, 19 august. Până atunci, instituțiile participante trebuie să furnizeze date actualizate privind nivelul hidrologic, batimetriile și datele hidromorfologice.

Comitetul este coordonat de Mihai Jurca și reunește reprezentanți ai Ministerelor Energiei, Transporturilor și Mediului, Administrației Naționale „Apele Române”, Administrației Fluviale a Dunării de Jos, CNE Cernavodă, Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Universității Tehnice de Construcții București. La lucrări pot fi invitați și alți specialiști.

Autoritățile susțin că obiectivul este identificarea rapidă a soluțiilor tehnice care să asigure debitul de apă necesar funcționării în condiții de siguranță a reactoarelor de la Cernavodă, în contextul scăderii accentuate a nivelului Dunării.

Editor : Ana Petrescu