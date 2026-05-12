Rusia a atacat aerian Kievul imediat după expirarea armistiţiului de trei zile

Data publicării:
Atac rusesc in Ucraina
Atac rusesc asupra Kievului. Foto: Telegram/Andrii Iermak

Un atac aerian era în desfăşurare marţi în zori asupra Kievului, după expirarea unui armistiţiu de trei zile, a anunţat pe Telegram şeful administraţiei militare a oraşului, Timur Tkacenko.

„Drone inamice se află în prezent deasupra Kievului. Vă rugăm să rămâneţi la adăpost până la ridicarea alertei”, a scris Tkacenko care a raportat căderea unor resturi asupra unei clădiri rezidenţiale din cartierul Obolonski.

Aceasta este prima alertă aeriană asupra capitalei de la data de 8 mai, potrivit AFP, preluată de Agerpres. O armistiţiu de trei zile anunţat de preşedintele american Donald Trump a început sâmbătă.

Cele două ţări au denunţat mai multe încălcări ale armistiţiului în timp ce acesta era în vigoare.

În timpul weekendului, Ucraina a acuzat Rusia în special de atacuri cu drone în estul şi sudul ţării, iar Rusia a acuzat Ucraina că a atacat regiunea Belgorod.

Editor : B.P. | Cristian Șuțu

