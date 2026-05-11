Cât de pregătit e omul de încredere al lui Putin să invadeze Ucraina: Kievul rămâne vigilent în ce privește granița cu Belarus

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Belarus, vecinul din nord al Kievului, reprezintă din nou o amenințare, întrucât își instalează poziții de artilerie în apropierea frontierei, scrie The Times.

Cu mlaștinile și pădurile dense de fag care adăpostesc mistreți, regiunea de frontieră Rivne din nord-vestul Ucrainei ar reprezenta obstacole de netrecut pentru o armată invadatoare din vecina Belarus. „Însăși natura ucraineană contribuie la apărarea Ucrainei”, a declarat Iurii Șakhraiciuk, locotenent-colonel în cadrul serviciului de grăniceri al țării.

Însă apărarea naturală nu este singurul lucru pe care mizează Ucraina pentru a preveni un potențial atac din partea Belarusului, fostul stat sovietic care este cel mai mare aliat al Kremlinului în Europa. Punctul de trecere a frontierei de la Rivne — care era odată folosit zilnic de mii de călători — este acum protejat de mine terestre, movile uriașe de pământ, senzori și șanțuri umplute cu apă.

„Nu vă abateți de la partea dreaptă a potecii”, a spus Șakhraiciuk, ofițer de presă al Detașamentului de Frontieră nr. 9 al Ucrainei, în timp ce arăta spre uriașele mine antitanc care erau parțial acoperite de pământ, relattează jurnalistul The Times Marc Bennetts. Punctul de control belarus era vizibil la aproximativ 100 de metri distanță. Grănicerii, înarmați cu arme automate și însoțiți de câini, patrulau lângă un gard de sârmă ghimpată, în timp ce un vehicul blindat echipat cu o mitralieră era în așteptare pentru a doborî orice drone rusești care ar fi zburat în Ucraina.

Granița de peste 1.000 de kilometri a Ucrainei cu Belarus este închisă din februarie 2022, după ce armata rusă a folosit țara ca platformă pentru un asalt asupra Kievului. Trupele președintelui Putin s-au confruntat cu o rezistență ucraineană acerbă și au fost forțate să se retragă. Dar Ucraina este în alertă de atunci.

Nu departe de graniță, care se află la peste 300 de kilometri de Kiev, inginerii armatei au construit fortificații întinse care includ apărări antitanc de tip „dinți de dragon” și bobine de sârmă ghimpată care se întind pe toată stepa.

„Ne amintim cu toții de lovitura pe la spate primită din partea Belarusului în 2022. Nu vom permite ca acest lucru să se repete”, a declarat generalul de brigadă Volodimir Șvediuk, șeful Comandamentului Operațional de Vest al Ucrainei.

Deși Belarusul nu și-a trimis încă propriile trupe să lupte în Ucraina, a permis Rusiei să-i folosească teritoriul pentru atacuri cu drone și rachete la începutul războiului. De asemenea, a reparat tancuri rusești și a furnizat Moscovei echipament militar nou pentru a compensa pierderile din timpul războiului. Spitalele sale au tratat soldați ruși răniți.

Acum, pe măsură ce Kremlinul se străduiește să-și refacă forțele în Ucraina, există temeri că președintele Putin încearcă să-l preseze pe Alexander Lukașenko, dictatorul belarus, să joace un rol mai important în război. Regimul lui Lukașenko depinde în mare măsură de sprijinul economic și politic al Kremlinului, iar personalitățile din opoziție aflate în exil descriu Belarusul ca un stat marionetă al Rusiei.

Președintele Zelenski a declarat luna trecută că Belarus construiește drumuri către Ucraina și stabilește poziții de artilerie în apropierea frontierei. „Credem că Rusia va încerca din nou să atragă Belarusul în războiul său”, a spus el. Comentariile sale au venit în contextul în care Lukașenko a avertizat că Belarus se pregătește pentru conflict, deoarece „nu are rost să sperăm la vremuri pașnice”.

Pe 2 mai, pe fondul tensiunilor crescânde, Zelenski a declarat că Ucraina a detectat „activități neobișnuite” pe partea belarusă a frontierei. El nu a oferit alte detalii. Cu toate acestea, serviciul de pază de frontieră al Ucrainei a avertizat joi că Belarus își extinde infrastructura militară.

„Aceasta include infrastructura logistică, poligoanele de antrenament și bazele pe care Belarus le-ar putea pune la dispoziția forțelor ruse în orice moment, dacă Rusia decide să-și redesfășoare trupele”, a declarat Andrii Demcenko, purtătorul de cuvânt al serviciului.

În timp ce încercarea eșuată a Rusiei de a cuceri Kievul a fost lansată din regiunile de frontieră mai apropiate de capitala ucraineană, analiștii spun că orice incursiune a trupelor belaruse ar putea avea loc în vestul Ucrainei și ar putea viza noduri cheie de transport militar din orașele Lutsk și Rivne.

„Raidul ar putea amenința chiar și Liov, în extremitatea vestică, lângă granița cu Polonia, și ar putea pune în pericol rutele logistice cheie prin care sosesc arme și muniții occidentale esențiale”, a scris Luke Coffey, fost consilier special al Ministerului Apărării britanic și cercetător principal la Institutul Hudson, un think tank cu sediul în SUA.

„În acest scenariu, Belarus nu ar trebui să ocupe teritoriul ucrainean. În schimb, ar putea tăia rutele cheie de autostradă și feroviare sau viza noduri de tranzit și poduri cheie pentru a afecta reaprovizionarea sprijinului occidental. Simpla menținere a Ucrainei de vest sub amenințare și presiune constantă pentru o lungă perioadă de timp ar putea perturba fluxul de ajutor occidental”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, Ucraina a raportat că un balon care transporta echipamente ce ar putea fi folosite pentru amplificarea semnalelor pentru dronele militare rusești a fost purtat de vânt peste granița cu Belarus în zona de excludere de la Cernobîl.

„Acesta nu este singurul caz de acest fel, au mai fost câteva. Ei pot spune întotdeauna că s-a întâmplat accidental, că acestea sunt sonde meteorologice civile care monitorizează vremea. Dar au echipamente de retransmisie instalate care ajută dronele Shahed să efectueze atacuri și așa mai departe. Acestea nu sunt accidente”, a spus Shvediuk.

„Situația este dificilă. Observăm o creștere reală a prezenței lor în zonele de frontieră. Aceasta include patrule, forțe de operațiuni speciale și forțe de poliție. Dar nu vedem că ar crea o forță de lovitură pentru o ofensivă. Le-ar lua între 15 și 20 de zile să facă acest lucru. Dar situația evoluează și orice este posibil.”

El a sugerat, de asemenea, că acțiunile Belarusului ar putea fi o mișcare menită să îndepărteze resursele militare ucrainene de pe liniile frontului. „Acest lucru distrage forțele noastre și resursele inginerești destinate echipamentelor de apărare”, a spus el. „Dar trebuie să facem față acestei situații.”

O nouă invazie terestră a Ucrainei nu este singurul pericol

În 2023, Putin a declarat că Rusia a transferat arme nucleare tactice către Belarus. Moscova a afirmat că a desfășurat, de asemenea, rachete balistice Oreșnik în această țară în luna decembrie.

Putin afirmă că rachetele balistice Oreșnik sunt imposibil de interceptat, deoarece pot călători cu o viteză de peste zece ori mai mare decât cea a sunetului. Săptămâna trecută, Moscova a amenințat că va folosi rachetele Oreșnik pentru a distruge cartierul guvernamental din Kiev, dacă Ucraina ar fi încercat să perturbe parada de Ziua Victoriei de sâmbătă de la Moscova.

Lukașenko a declarat că rachetele Oreșnik sunt „gata de luptă”. Cu toate acestea, Șvediuk a afirmat că serviciile de informații ucrainene sugerează că, până în prezent, acestea au fost folosite mai mult pentru a face spectacol.

„Știm că aceste rachete Oreșnik se află în apropierea noastră și câte rachete au. Dar nu ne temem de ele în starea în care se află — sunt mai mult pentru fotografii”, a spus el. El a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Nu este clar cum ar reacționa armata belarusă dacă Lukașenko ar ordona invadarea Ucrainei la ordinul lui Putin. Doar 27% din populație susține invazia Rusiei, potrivit unui sondaj publicat în noiembrie de think tank-ul Chatham House.

„Lukașenko este un om inteligent și știe foarte bine că va suferi o înfrângere [dacă Belarusul va ataca]”, a spus Șvediuk. „Cred că va încerca să evite acest lucru. Dar nimic nu poate fi exclus. Nu avem nevoie de teritoriul altcuiva, dar oricine vine aici [ca invadator] va fi distrus.”

