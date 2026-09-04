Preţul motorinei a atins un nivel record în SUA

Preţul motorinei a atins un nou record în Statele Unite. Galonul - adică 3,8 litri - se vindea cu 5,85 dolari, potrivit datelor de referinţă ale Asociaţiei Automobilistice Americane (AAA) prezentate vineri.

Cu mai puţin de două luni înainte de alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial, vestea vine într-un moment nepotrivit pentru Donald Trump, transmite News.ro.

Recordul anterior al AAA era 5,8159 dolari/galon, înregistrat la 19 iunie 2022, la câteva luni după invazia rusă în Ucraina, care provocase un şoc pe pieţele energetice şi fusese urmată de sancţiuni împotriva Rusiei.

În prezent, motorina este cu 2,14 dolari/galon mai scumpă decât acum un an (3,7121 dolari) şi cu aproape 48 de cenţi peste nivelul de acum o lună.

Preţurile energiei au crescut vertiginos de când Statele Unite au declanşat un război împotriva Iranului, Teheranul ripostând, printre altele, prin blocarea strâmtorii Ormuz, o arteră maritimă majoră pentru transportul hidrocarburilor.

Motorina nu afectează doar şoferul care alimentează la pompă: este combustibilul folosit masiv de camioane, trenuri, utilaje agricole şi utilaje de construcţii. Prin urmare, scumpirea ei intră în costul transportului şi producţiei şi poate ajunge în preţul alimentelor şi a aproape tuturor bunurilor transportate. AP notează că unele companii au început deja să transfere costurile către consumatori prin suprataxe pentru combustibil şi tarife mai mari pentru livrări.

Editor : A.C.