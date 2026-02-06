O a treia rundă de negocieri Rusia - Ucraina va avea loc „curând”, anunță Dmitri Peskov

Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor. „Încă nu există o dată precisă, însă aceasta se va întâmpla curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov, scrie Agerpres.

Mai devreme vineri, el a estimat că negocierile de la Abu Dhabi au fost „foarte complexe”, dar „constructive”.

Delegaţiile rusă şi ucraineană s-au reunit la Abu Dhabi miercuri şi joi în prezenţa americanilor pentru a negocia o soluţie la cei aproape patru ani de război în Ucraina.

După două zile de discuţii, singurul rezultat tangibil anunţat public a fost un schimb de prizonieri între Kiev şi Moscova, primul de acest tip după luna octombrie.

Noi negocieri între ruşi, ucraineni şi americani ar urma să aibă loc „în săptămânile ce urmează”, potrivit Kievului.

Vineri seara, în alocuţiunea sa zilnică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că echipa sa de negociatori, odată revenită în Ucraina, îi va prezenta sâmbătă un raport asupra „aspectelor sensibile ale negocierilor ce nu pot fi evocate la telefon”.

El a afirmat de asemenea că va discuta sâmbătă cu „parteneri europeni” ai Kievului.

Eforturile diplomatice menite să găsească o reglementare a acestui conflict se blochează de luni de zile în problema teritoriilor.

Moscova cere ca Kievul să abandoneze întreaga regiune Doneţk (est), inclusiv zonele controlate de armata ucraineană, în schimbul unei eventuale îngheţări a liniei frontului.

Kievul refuză să abandoneze regiunea, unde este situată majoritatea apărării sale în faţa asalturilor ruse, dar se teme că Washingtonul ar putea sprijini poziţia Moscovei.

