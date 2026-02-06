Live TV

O a treia rundă de negocieri Rusia - Ucraina va avea loc „curând”, anunță Dmitri Peskov

Data publicării:
Russia Belarus
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Al treilea ciclu de negocieri pentru a găsi o soluţie diplomatică în Ucraina va avea loc „curând”, a anunţat vineri seara Kremlinul, după negocieri între Moscova şi Kiev la Abu Dhabi în prezenţa americanilor. „Încă nu există o dată precisă, însă aceasta se va întâmpla curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov, scrie Agerpres.

Mai devreme vineri, el a estimat că negocierile de la Abu Dhabi au fost „foarte complexe”, dar „constructive”.

Delegaţiile rusă şi ucraineană s-au reunit la Abu Dhabi miercuri şi joi în prezenţa americanilor pentru a negocia o soluţie la cei aproape patru ani de război în Ucraina.

După două zile de discuţii, singurul rezultat tangibil anunţat public a fost un schimb de prizonieri între Kiev şi Moscova, primul de acest tip după luna octombrie.

Noi negocieri între ruşi, ucraineni şi americani ar urma să aibă loc „în săptămânile ce urmează”, potrivit Kievului.

Vineri seara, în alocuţiunea sa zilnică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că echipa sa de negociatori, odată revenită în Ucraina, îi va prezenta sâmbătă un raport asupra „aspectelor sensibile ale negocierilor ce nu pot fi evocate la telefon”.

El a afirmat de asemenea că va discuta sâmbătă cu „parteneri europeni” ai Kievului.

Eforturile diplomatice menite să găsească o reglementare a acestui conflict se blochează de luni de zile în problema teritoriilor.

Moscova cere ca Kievul să abandoneze întreaga regiune Doneţk (est), inclusiv zonele controlate de armata ucraineană, în schimbul unei eventuale îngheţări a liniei frontului.

Kievul refuză să abandoneze regiunea, unde este situată majoritatea apărării sale în faţa asalturilor ruse, dar se teme că Washingtonul ar putea sprijini poziţia Moscovei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
1
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Ilie Bolojan.
2
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
5
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către...
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Digi Sport
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l câștige în opinia președintei Moldovei
profimedia-0845818402
Ofensiva rusă pare să încetinească după ce Elon Musk a blocat accesul la Starlink, afirmă Ucraina. „Sunt ca nişte pisoi orbi”
profimedia-1016236556
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
Serghei Lavrov
Lavrov: Rusia vrea un vecin „neutru şi benign”. Cerințele pentru „teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei”
general rus Vladimir Alekseiev
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Recomandările redacţiei
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Maia Sandu, despre raportul din SUA și cazul României: „Libertatea de...
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Opening Ceremony
Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 au început. Ceremonia...
Sediul DNA
Trei persoane reținute după perchezițiile de la Primăria Sectorului...
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul...
Ultimele știri
O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri
De ce au defilat sportivii din patru locuri la Jocurile Olimpice: Ceremonie de deschidere fără precedent la Milano-Cortina 2026
Sportivii români au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice de iarnă care a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. E admirată de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cine este senzația JO 2026 de la Milano Cortina. Este iubita unui celebru american și are 5 milioane de...
Adevărul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună...
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău”...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă