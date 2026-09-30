Vladimir Putin este disperat să-și refacă efectivele pierdute pe frontul ucrainean, dar va constata că „bărbații ruși nu sunt interesați să se alăture acelei lupte”, a declarat un fost ambasador al SUA în Ucraina pentru TVP World. William Taylor, trimisul special al Washingtonului în Ucraina în timpul mandatelor lui George W. Bush și Barack Obama și însărcinat cu afaceri la Kiev în timpul primei administrații Trump, și-a exprimat opiniile cu privire la dilema președintelui rus în cadrul emisiunii „World News Tonight”.

Întrebat despre planurile Moscovei de a majora cheltuielile de război cu peste 30% anul viitor, Taylor a afirmat că războiul din Ucraina este costisitor pentru Kremlin nu doar din punct de vedere financiar. „Acest război costă foarte mult Rusia”, a spus el. „Costă Rusia 1,5 milioane de soldați uciși și răniți grav pe câmpul de luptă.”

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„Așadar, rușii trebuie să atragă mai mulți tineri, bărbați tineri, în armată.”

În acest context, fostul ambasador a subliniat faptul că Moscova se bazează pe Coreea de Nord pentru a-și asigura efectivele, precum și că are în vedere o altă mobilizare majoră, despre care a sugerat că va eșua.

„Rusia se confruntă cu mari dificultăți în a înlocui soldații pe care îi pierde pe câmpul de luptă”, a spus el.

„Când Putin va recurge la această recrutare pe scară largă, la această mobilizare de amploare, va constata că bărbații ruși nu sunt interesați să se alăture acelui război.

„Va avea probleme și mai mari în a trimite oameni pe câmpul de luptă... Iar asta va pune capăt, mai devreme sau mai târziu, acestui război.”

În ceea ce privește dificultățile economice tot mai mari ale Rusiei, Taylor a recunoscut că războiul este costisitor pentru ambele părți, dar a afirmat că diferența importantă este că Ucraina are „aliați puternici”.

„Ucraina are norocul de a avea aliați”, a spus el. „Rușii nu au niciunul.”

Editor : M.C