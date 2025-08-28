Live TV

Rusia cheltuiește suma-record de 500 de milioane de dolari pe zi pentru armată, potrivit unui raport

Bugetul ascuns

Rusia a investit suma record de 94 de miliarde de dolari în armată în prima jumătate a acestui an, potrivit unui studiu bazat pe date financiare oficiale de la Moscova, relatează TVPWolrd.

Estimarea, publicată de un cercetător de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, arată că cheltuielile Rusiei pentru apărare au crescut cu aproape o treime față de anul trecut. De la începutul războiului din Ucraina în 2022, cheltuielile s-au triplat.

Cheltuielile militare au devenit cea mai mare prioritate a bugetului federal al Rusiei. Anul acesta, aproximativ 30% din totalul cheltuielilor statului – aproximativ 150 de miliarde de dolari – au fost alocate „apărării naționale”, cea mai mare proporție din perioada sovietică, potrivit raportului.

Dacă se adaugă banii alocați Ministerului de Interne, Gărzii Naționale și serviciilor de informații, structurile militare și de securitate absorb aproximativ 40% din totalul cheltuielilor federale, sau aproximativ 8% din PIB-ul Rusiei.

În medie, Rusia cheltuiește în prezent aproximativ 520 de milioane de dolari pe zi pentru armată. Această sumă este mai mare decât bugetele anuale totale ale unora dintre cele mai sărace regiuni ale țării, precum Kalmîkia sau Republica Altai. 

Bugetul ascuns

O mare parte din bani este ascunsă publicului. Aproape două treimi din bugetul apărării este clasificat, cu aproximativ 59 de miliarde de dolari alocați în linii bugetare secrete în prima jumătate a anului.

Dimensiunea acestui buget ascuns a crescut brusc și este acum de câteva ori mai mare decât înainte de război, a declarat platforma ucraineană United24 Media, citând raportul întocmit de cercetătorul Janis Kluge de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate. 

Potrivit unei surse guvernamentale citate de Reuters, chiar dacă negocierile de pace privind Ucraina vor avea succes, Moscova nu are intenția de a reduce semnificativ cheltuielile în 2026.

„Producția de proiectile și drone va trebui să continue, deși la o scară puțin mai mică. Confruntarea va continua”, a declarat sursa. Reducerile ar putea începe abia în 2027, dar revenirea la nivelurile dinainte de război este considerată improbabilă. 

Pe lângă cheltuielile militare record, Moscova se pregătește, de asemenea, să majoreze impozitele și să reducă cheltuielile în alte sectoare, potrivit Reuters, o măsură care ar putea fi legată de presiunea crescândă asupra bugetului federal.

Săptămâna trecută, agenția de știri a relatat că economia Rusiei are probleme, unii oficiali avertizând asupra riscurilor de recesiune. Deși ratele dobânzilor încep să scadă de la nivelurile maxime din ultimii 20 de ani, deficitul bugetar s-a extins la 61 de miliarde de dolari, ceea ce sugerează că Rusia va avea dificultăți în a-și îndeplini obligațiile actuale și în a continua să finanțeze războiul în ritmul actual.

