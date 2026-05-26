Live TV

Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă

Data actualizării: Data publicării:
Avion
Foto: Profimedia

Începând din iunie 2026, zborurile civile vor fi interzise în zona Moscovei la altitudini de până la 5.100 de metri. Restricțiile nu se vor aplica zborurilor regulate de pasageri, relatează unn.ua.

Începând cu iunie 2026, Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian din regiunea Moscovei pentru aviația civilă. Acest lucru a fost anunțat de Organizația Publică Interregională a Piloților și Proprietarilor de Aeronave (AOPA) pe rețelele de socializare, potrivit UNN.

Potrivit organizației, zborurile aeronavelor civile în zona aeriană a Moscovei la altitudini cuprinse între 0 și 5.100 de metri vor fi complet interzise. Restricțiile vor acoperi o parte semnificativă a spațiului aerian din jurul capitalei ruse, inclusiv direcțiile către granița cu Belarus, precum și regiunile Sankt Petersburg, Ekaterinburg și Samara.

„La începutul lunii iunie 2026, zborurile aeronavelor civile în zona aeriană a Moscovei (Moscow FIR) la altitudini cuprinse între 0 și 5.100 m vor fi complet interzise” – se arată în declarația AOPA.

În același timp, zborurile regulate și charter de pasageri către și dinspre aeroporturi nu vor fi supuse restricțiilor.

Vor fi permise, de asemenea, zborurile pentru servicii de ambulanță aeriană, evacuare medicală, lucrări chimice aeriene, inspecția infrastructurii și zborurile efectuate în cadrul contractelor de stat.

AOPA a menționat că o notificare oficială cu detalii privind noile restricții va fi publicată ulterior.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Digi Sport
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mitropolitul ortodox rus Ilarion
Reacția Rusiei după ce mitropolitul ortodox Ilarion a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri
China nu are legături cu Rusia
Reacția Chinei după ce Moscova a cerut evacuarea diplomaților și cetățenilor străini din Kiev
incendiu la rafinarie
O rafinărie rusă şi-a încetat activitatea după atacurile ucrainene cu drone, susține Kievul
Vladimir Putin
Putin șterge datoriile rușilor care se înrolează în armată pentru a lupta în Ucraina
Avion rafale
Ţările europene din cadrul NATO depăşesc Rusia la capacitățile militare cheie (raport)
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni...
Andras Demeter
Kelemen Hunor, despre scandalul cu fostul ministru al Culturii: „O...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean, despre posibilitatea nominalizării lui Eugen Tomac...
Ultimele știri
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Reforma salarizării schimbă veniturile din Justiție și Poliție. Ce salarii vor avea judecătorii, grefierii și polițiștii în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Latex roșu mulat pe corp, senzualitate și încredere maximă. Fetele de la The Pussycat Dolls, revenire în forță
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special