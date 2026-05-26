Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian de deasupra Moscovei pentru aviația civilă

Începând din iunie 2026, zborurile civile vor fi interzise în zona Moscovei la altitudini de până la 5.100 de metri. Restricțiile nu se vor aplica zborurilor regulate de pasageri, relatează unn.ua.

Începând cu iunie 2026, Rusia intenționează să închidă aproape complet spațiul aerian din regiunea Moscovei pentru aviația civilă. Acest lucru a fost anunțat de Organizația Publică Interregională a Piloților și Proprietarilor de Aeronave (AOPA) pe rețelele de socializare, potrivit UNN.

Potrivit organizației, zborurile aeronavelor civile în zona aeriană a Moscovei la altitudini cuprinse între 0 și 5.100 de metri vor fi complet interzise. Restricțiile vor acoperi o parte semnificativă a spațiului aerian din jurul capitalei ruse, inclusiv direcțiile către granița cu Belarus, precum și regiunile Sankt Petersburg, Ekaterinburg și Samara.

„La începutul lunii iunie 2026, zborurile aeronavelor civile în zona aeriană a Moscovei (Moscow FIR) la altitudini cuprinse între 0 și 5.100 m vor fi complet interzise” – se arată în declarația AOPA.

În același timp, zborurile regulate și charter de pasageri către și dinspre aeroporturi nu vor fi supuse restricțiilor.

Vor fi permise, de asemenea, zborurile pentru servicii de ambulanță aeriană, evacuare medicală, lucrări chimice aeriene, inspecția infrastructurii și zborurile efectuate în cadrul contractelor de stat.

AOPA a menționat că o notificare oficială cu detalii privind noile restricții va fi publicată ulterior.

Editor : M.C