Live TV

Rusia l-a dat în urmărire pe fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace. E cel care a spus: „Trebuie să zdrobim podul blestemat”

Data publicării:
Ben Wallace
Ben Wallace. Foto: Profimedia

Rusia l-a dat în urmărire pe fostul ministru britanic al apărării Ben Wallace în legătură cu o investigaţie criminală nespecificată, au anunţat miercuri media de stat, citând baza de date a Ministerului de Interne, relatează Reuters.

Ben Wallace a fost ministru al apărării încă de dinainte de invazia Rusiei în Ucraina în 2022 până în august 2023, iar de atunci a continuat să militeze pentru creşterea sprijinului militar pentru Kiev şi a condamnat agresiunea rusă.

Relatările din media de stat nu au furnizat alte amănunte, iar Wallace nu a răspuns unei solicitări de a comenta informaţia.

În octombrie anul trecut, un parlamentar regional rus a cerut ca Wallace să fie dat în urmărire internaţională de Rusia din cauza comentariilor sale privind Forumul de securitate de la Varşovia despre Crimeea, pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina în 2014.

La forumul din septembrie, Wallace a recomandat ca Ucraina să fie ajutată să dea o lovitură militară asupra unui pod care leagă Rusia de Crimeea.

„Trebuie să ajutăm Ucraina să aibă capabilităţi cu rază lungă de acţiune pentru a face Crimeea neviabilă. Trebuie să sufocăm Crimeea. Şi dacă facem acest lucru, cred că Putin va înţelege că are ceva de pierdut. Trebuie să zdrobim podul blestemat”, a afirmat el.

Este neclar câţi oficiali străini sau figuri publice se află în baza de date a Ministerului de Interne cu persoane date în urmărire. În 2024, media rusă Mediazona a relatat că lista include zeci de politicieni şi oficiali europeni.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
Digi Sport
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele Poloniei a anunțat unde va avea loc următorul Summit B9: „Am hotărât fără nicio obiecție”
sarmat
Rusia anunță un test reușit al rachetei „apocalipsei” Sarmat, după ani de lansări eșuate. Imagini publicate de Kremlin
Drona
Grecia se teme că războiul se extinde în Marea Mediterană. Atena protestează la adresa dronei maritime ucrainene găsite lângă Lefkada
VLADIMIR PUTIN, Russian President, drives Kim Jong Un in North Korea while on a visit in June 2024. Photo: KCNA
Coreea de Nord câștigă miliarde din înarmarea Rusiei pentru războiul din Ucraina
oameni pe strada in bucuresti
Sondaj: Germania, Republica Moldova și Franța în topul încrederii românilor. Rusia, pe ultimul loc în clasament
Recomandările redacţiei
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit...
conf b9
Ce înseamnă NATO 3.0. Explicațiile lui Mark Rutte și cele ale lui...
Xi Jinping inspectează soldații
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale...
INSTNAT_SUMMIT_B9_DECLATII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mark Rutte, despre o fragmentare în NATO: Casa Albă era dezamăgită...
Ultimele știri
Nouă persoane reținute de procurori într-un dosar privind blocarea contoarelor de gaz pentru consumuri mai mici
PMB anunță prelungirea metroului de la Păcii / Preciziei spre Centură, Chiajna și Cartierul Latin. Protocol aprobat de CGMB
„Comisia Antiteroristă a Moscovei” interzice publicarea de imagini cu urmările atacurilor ucrainene cu drone
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii primesc vestea pe care o așteptau de multă vreme. Mercur și Jupiter aduc noroc și mai multă...
Cancan
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Fanatik.ro
Mama lui Vlad Pascu vrea ca datoriile și penalitățile uriașe pe care le-a acumulat să fie suspendate. Se...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
O anomalie climatică îi șochează pe experți. Cele mai fierbinți 50 de orașe din lume, concentrate într-o...
Adevărul
Mărturia emoționantă a salvatorilor lui Alex: „Emoția a fost maximă”. Ce a cerut copilul când a fost găsit
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
Val de automedicație cu antiparazitare după o apariție online a actorului Mel Gibson. Oncologii: „Nu există...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Patru greșeli frecvente când călătorești cu animalul de companie. Una dintre ele te poate costa o amendă...
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...