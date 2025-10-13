Live TV

Rusia nu mai este capabilă să crească semnificativ numărul de noi recruți, chiar dacă oferă sume considerabile de bani

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Profimedia Images
De mult timp, Rusia atrage noi recruți oferind bani. Dar, chiar dacă plățile continuă să crească, mobilizarea stagnează. Acest lucru devine o problemă pentru Vladimir Putin. Rusia nu mai reușește să crească semnificativ numărul de noi recruți, deși în unele regiuni se plătesc sume enorme noilor voluntari. Potrivit informațiilor furnizate de publicația independentă rusă „Idel Realii”, care citează angajați ai birourilor de recrutare, nici măcar cele mai mari stimulente financiare nu mai ajută la atragerea de soldați pentru războiul din Ucraina. Unul dintre cei intervievați afirmă că probabil s-au înscris deja toți cei care doreau să „câștige bani din război”, scrie focus.de.

Astfel, regiunea Șantîi-Mansi oferă acum noilor recruți un bonus la semnarea contractului de 3,2 milioane de ruble (aproape 34.000 de euro). Și în regiunea Sverdlovsk, din martie 2025 se plătesc aproape 33.000 de euro voluntarilor – dar nici acest lucru nu a ajutat.

Astfel, în Rusia, plata pentru noii recruți crește în medie cu peste 5000 de euro la fiecare trei-patru luni – fără un efect semnificativ asupra mobilizării.

Potrivit unei surse din regiunea Irkuțk, Ministerul Apărării rus a încercat recent să atragă noi recruți printr-o campanie publicitară. Acestea au fost difuzate mai ales înaintea summitului Trump-Putin din Alaska. Mesajul: războiul se va termina în curând. „Câștigați milioane înainte să vină pacea.” 

Totuși, potrivit angajaților locali, în Irkuțk există de mult timp probleme în găsirea de noi recruți. Iar cei care vin sunt adesea „foarte bătrâni” sau suferă de boli cronice, afirmă angajații birourilor de recrutare din Siberia.

Această combinație devine o problemă pentru Vladimir Putin. Noii recruți sunt adesea trimiși direct pe fronturile periculoase pentru a compensa pierderile mari. Dar dacă numărul acestora scade semnificativ, reînnoirea unităților va fi inevitabil imposibilă.

Experții militari ai think tank-ului american „Institute for the Study of War” (ISW) scriu în acest sens: „Scăderea mobilizării ar putea obliga președintele Putin să aleagă între două alternative nepopulare: fie mobilizează o rezervă de non-voluntari, fie se așează la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului.

 

 

 

 

