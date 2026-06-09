Atentat cu o mașină capcană lângă Moscova. Victima, posibil un general rus de rang înalt

Un bărbat neidentificat, despre care se spune că ar fi un general de rang înalt, a fost ucis marți dimineață când mașina sa a explodat într-un oraș satelit al Moscovei.

Incidentul a avut loc în jurul orei 5:30 dimineața în Balașikha, la periferia capitalei ruse, scrie TVP World.

Identitatea victimei nu a fost făcută publică, dar canalele de pe aplicația Telegram au raportat că victima era un general-locotenent în vârstă de 62 de ani.

Dispozitivul amplasat sub scaunul șoferului avea o putere estimată de 300–400 de grame echivalent TNT, potrivit canalului rus de Telegram 112.

Serviciul de securitate internă al Rusiei, FSB, a declarat anterior că măsurile de securitate au fost întărite în jurul ofițerilor militari de rang înalt.

Anchetatorii au declarat că „un dispozitiv exploziv a fost detonat în timp ce un autoturism BMW X3 circula în apropierea unui bloc de locuințe”.

Imaginile camerelor de securitate difuzate online au arătat vehiculul cuprins de flăcări din spate.

Utilizatorii rețelelor sociale au relatat că mai mulți trecători s-au grăbit spre mașina în flăcări pentru a-l ajuta pe șofer, dar principalul organism de anchetă al Rusiei, Comitetul de anchetă, a declarat că victima a murit la fața locului din cauza rănilor multiple.

Cartierul Aviatorov este o zonă rezidențială construită inițial pentru personalul militar rus și familiile acestora. Construit pe locul unei foste baze militare, apartamentele sale au fost alocate, prin intermediul Ministerului Apărării din Rusia, pensionarilor militari, veteranilor de război și familiilor militarilor în activitate, potrivit Astra.

Serie de atacuri

Incidentul a avut loc în apropierea locului în care generalul-locotenent Iaroslav Moskalik a fost asasinat într-un atac cu mașină-capcană în aprilie anul trecut.

Moskalik, adjunctul șefului Direcției principale de operațiuni a forțelor armate ruse, a murit pe loc în urma detonării de la distanță a unui dispozitiv în momentul în care se apropia de mașina sa.

Această ultimă explozie mortală survine pe fondul unei serii de asasinate de mare amploare care au avut loc în Rusia de la invazia Ucrainei din 2022.

Serviciile de informații ucrainene și-au asumat responsabilitatea pentru unele dintre aceste asasinate, printre care s-au numărat ofițeri militari de rang înalt, politicieni, propagandiști pro-război și pro-Putin, precum și dezertori ucraineni.

Editor : Sebastian Eduard