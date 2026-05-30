În ultimele luni, oficialii ruși au discutat un plan de repatriere a cetățenilor armeni care locuiesc în Rusia, pentru ca aceștia să voteze la alegerile parlamentare pentru adversarii actualului prim-ministru Nikol Pashinyan, scrie Reuters, citând patru surse.

Potrivit surselor agenției, autoritățile ruse au estimat costul transportului a 100.000 de alegători la aproximativ 50 de milioane de dolari. Până la jumătatea lunii mai, Kremlinul a distribuit cote către regiunile ruse – câte persoane de origine armeană trebuie trimise din fiecare – și a cerut autorităților locale să raporteze despre pregătiri.

Jurnaliștii Reuters nu au putut stabili dacă acest plan se pune în practică și dacă un astfel de număr de votanți va fi suficient pentru a reduce diferența dintre principalii candidați la alegeri.

Sondajele efectuate în luna mai arată că partidul „Contractul Civil” al lui Nikol Pashinyan ocupă încă primul loc cu un rezultat de aproximativ 30%, iar „Armenia Puternică” a celui mai apropiat rival al său, Samvel Karapetyan, se află pe locul al doilea cu o diferență mare — având aproximativ 6%.

Pe 7 iunie vor avea loc alegeri parlamentare în Armenia, la care actualul prim-ministru, Nikol Pașinian, se prezintă ca unul dintre favoriți. În ultimii ani, Armenia a început să se apropie de Uniunea Europeană. Cu două săptămâni înainte de alegeri, Pashinyan a fost susținut și de Donald Trump. Rusia îl acuză pe Pashinyan de o politică pro-occidentală și cere ca omul de afaceri Samvel Karapetyan, care se află în Armenia sub anchetă, să fie admis la alegeri.

La sfârșitul lunii mai, Rusia a amenințat Armenia că va opri livrările de petrol și gaze din cauza apropierii Erevanului de UE. În același timp, Rosselkhoznadzor a interzis, pe parcursul a câteva zile și sub diverse pretexte, importul în Rusia al unei serii de produse din Armenia — flori, legume, căpșuni și apa minerală „Jermuk”.

Potrivit datelor Reuters și The Insider, în octombrie 2025, Kremlinul a creat o structură numită „Direcția pentru cooperare strategică și parteneriat”, care coordonează operațiunile de influență în Armenia. În special, în campaniile armene este implicată o rețea de boți numită „Storm-1516”, cunoscută pentru răspândirea de știri false în Occident. Aceasta este asociată cu GRU.

