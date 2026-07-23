Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe Zelenski. Cine ar câștiga alegerile prezidențiale

Cel mai recent sondaj de opinie arată că nivelul de încredere în Mihailo Fedorov, fostul ministru al apărării, crește cu 30% pe fondul protestelor, depășindu-l pe cel al președintelui Zelenski.

Indicele de încredere al fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a crescut vertiginos de la 35% la 65% în ultima săptămână, depășindu-l pe cel al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit unui sondaj de opinie publicat de Rating Group pe 22 iulie, scrie Kyiv Post.

Sondajul a fost realizat în perioada 20-21 iulie.

Fedorov, care era considerat de mulți ca fiind extrem de eficient, a fost demis din funcția de ministru al apărării în cadrul unei remanieri guvernamentale din 16 iulie. De atunci, mii de manifestanți au ieșit zilnic în stradă în toată țara pentru a protesta împotriva demiterii sale.

Conform sondajului, 72% dintre respondenți nu au susținut demiterea lui Fedorov, 5% au susținut-o, iar 17% s-au declarat indiferenți.

Fedorov ocupă locul al doilea în ceea ce privește indicele de încredere, în timp ce fostul comandant al armatei Valerii Zalujnîi, care este în prezent ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, se află în fruntea clasamentului cu 70%, iar indicele de încredere al șefului de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, se situează la 62%.

Zelenski ocupă locul al patrulea, cu un indice de încredere de 59%, în timp ce 54% dintre respondenți îl apreciază pe campionul la box în categoria grea Oleksandr Usik, iar indicele de aprobare al fostului președinte Petro Poroșenko este de 21%.

Indicele de încredere al fostului comandant-șef Oleksandr Sîrski a scăzut de la 39% la 23% în ultima săptămână.

Sondajul sugerează că ratingul fostului comandant al armatei, Zalujnîi, scade cu 9%, în timp ce ratingul lui Zelenski rămâne stabil.

Mii de protestatari au cerut demiterea lui Sîrski în ultima săptămână, pe fondul conflictului său cu Fedorov. În cele din urmă, el a fost demis de Zelenski în seara zilei de 21 iulie și înlocuit cu Mihailo Drapatîi.

Demiterea lui Sîrski a fost susținută de 55% dintre respondenți, în timp ce 15% s-au opus, iar 19% s-au declarat indiferenți.

Dintre toți respondenții, 22,3% au declarat că l-ar vota pe Zelenski în primul tur al unor viitoare alegeri prezidențiale, 14,9% l-ar vota pe Zalujnîi, iar 13,4% l-ar alege pe Fedorov. Cota electorală a lui Budanov este de 7,2%, în timp ce 5,9% ar vota pentru Usik, iar 4,6% l-ar susține pe Poroșenko.

Nu au fost disponibile informații cu privire la un eventual tur al doilea.

Conform mai multor sondaje de opinie anterioare, atât Zalujnîi, cât și Budanov l-ar învinge pe Zelenski în turul al doilea. În alte sondaje, Zelenski ar câștiga, totși, în turul al doilea.

Editor : Sebastian Eduard