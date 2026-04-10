Live TV

Dmitri Medvedev a fost numit redactor-șef al noilor manuale școlare rusești

Data publicării:
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a fost numit redactor-șef al unei noi serii de manuale de studii sociale de stat pentru clasele a IX-a – a XI-a, a anunțat joi Ministerul Educației din Rusia, scrie Kyiv Post.

Ministrul adjunct al Educației, Olga Koludarova, a declarat că ministerul l-a abordat pe Medvedev anul trecut cu propunerea de a conduce activitatea editorială privind manualele și că acesta a acceptat să o facă fără compensație financiară.

Implicarea sa ar include comentarii pagină cu pagină, revizuiri editoriale și recomandări care au fost încorporate în manualele finale, standarde federale de educație actualizate și programe de predare, potrivit mass-media de stat rusă RIA Novosti.

Koludarova a spus că echipa de autori include economiști, sociologi, istorici, experți juridici și lectori universitari, inclusiv candidați și doctori în științe.

Medvedev a fost președinte al Rusiei între 2008 și 2012 și, ulterior, prim-ministru, înainte de a deveni vicepreședinte al Consiliului de Securitate.

În ultimii ani, Medvedev a devenit una dintre cele mai radicale figuri ideologice ale Kremlinului.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

