„Franța va trimite soldați să lupte în războiul din Ucraina”, susține Serviciul de Informații Externe al Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
Tacuri leclerc
Tancuri Leclerc. Foto: Profimedia

Serviciul de Informații Externe al Rusiei vine cu o nouă teorie în legătură cu războiul din Ucraina. De această dată, spionii lui Putin susțin că Franța se va implica direct în războiul pe care l-a declanșat Rusia. 

"Franța abia așteaptă să-și trimită trupele în Ucraina. Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse informează că, potrivit datelor primite de SIVR, Franța continuă să caute variante de participare directă în conflictul ucrainean. Acest lucru este prevăzut, în special, în decretul guvernamental nr. 2025-1030 din 31 octombrie 2025, care permite utilizarea companiilor militare private pentru a acorda ajutor „unei țări terțe aflate într-o situație de conflict armat”, se arată în comunicat.

Biroul de presă a menționat că nici măcar un cetățean european neavizat nu are îndoieli „despre ce țară este vorba”.

„Grupurile mobile de apărare aeriană și puținele avioane F-16 aflate la dispoziția Ucrainei nu reușesc să intercepteze țintele aeriene rusești. Însușirea tehnologiei Mirage și a altor echipamente necesită timp și calificare înaltă. Pentru aceasta, Kievul va avea nevoie de companii militare private străine, echipate cu armament occidental modern, în special francez", a explicat SVR.

Cu toate acestea, biroul de presă a subliniat că Parisul nu trebuie să se amăgească și să considere că astfel își eliberează mâinile și „în același timp se sustrage de la responsabilitatea participării armatei sale la conflict”.

„Prezența în Ucraina a companiilor militare private franceze, denumite modest în decretul menționat „operatori de referință” ai Ministerului Apărării, va fi considerată de Moscova ca o participare directă a Franței la acțiunile militare împotriva Rusiei. În consecință, companiile militare private franceze vor deveni ținta legală prioritară a Forțelor Armate ale Federației Ruse”, a declarat Serviciul Federal de Informații al Federației Ruse.

