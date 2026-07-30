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Exclusiv „Riscurile pentru România și Republica Moldova sunt extreme”, susține Mihailo Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski

Alexandru Rotaru Data publicării:
Interview of Mykhailo Podolyak
Mihailo Podoliak. Sursa foto: Profimedia Images
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Mihailo Podoliak, consilierul principal al lui Volodimir Zelenski, a transmis în exclusivitate pentru Digi24.ro, că atacurile Rusiei vor continua, iar drone trimise de către armata lui Putin, cel mai probabil, vor mai ajunge pe teritoriul României și cel al Republcii Moldova, creând riscuri „extreme” pentru cele două țări. 

Oficialul de la Kiev, într-o reacție oferită în exclusivitate pentru Digi24.ro a transmis că forțele armate ruse își vor continua atacurile asupra infrastructurii civile din regiunea Odesa, existând riscul ridicat ca parte din aparatele de zbor să ajungă, din nou, pe teritoriul României. 

„Rusia atacă activ sudul Ucrainei, atacă activ regiunea Odesa. Și este clar că riscurile pentru aceeași Românie sunt extreme. Pentru Republica Moldova și pentru România. Și este clar că aici eforturile comune ale mai multor țări care dispun de instrumente pentru respingerea atacurilor aeriene sunt mult mai acceptabile, ca să spun așa, și ar distruge mult mai eficient aceste amenințări pe care le generează Rusia.”

Întrebat despre posibilitatea unui acord prin care România să ajute la doborârea aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul ucrainean, înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul nostru, Podoliak a explicat: 

„Ucraina spune întotdeauna că țările vecine pot contribui într-un fel sau altul la consolidarea capacităților Ucrainei de a-și proteja spațiul aerian nu doar deasupra Ucrainei, ci și deasupra Europei. Adică acțiunile comune pot, fără îndoială, să aibă loc. Cu siguranță, Ucraina este pregătită pentru aceste acțiuni, cu siguranță suntem interesați să construim o concepție de „cer închis" cu atragerea multor țări care dețin instrumente pentru consolidarea ripostei împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone.

Și, bineînțeles, acest lucru ar facilita considerabil posibilitatea Ucrainei de a-și proteja spațiul aerian sau spațiul aerian al Europei pe direcția sudică, să spunem așa. Pentru că nu există suficiente instrumente. Este evident: nu sunt suficiente rachete antiaeriene în prezent pentru a acoperi un număr mare de obiective asupra cărora, în primul rând asupra obiectivelor civile, Federația Rusă execută lovituri. ”

Mihailo Podoliak a punctat că Ucraina este interesată ca alte țări, inclusiv România, să contribuie activ la conceptul de „cer închis”, aceasta fiind o chestiune interguvernamentală și la nivel de negociere între președinți.

„De aceea, bineînțeles, există o astfel de posibilitate de distrugere comună a rachetelor, inclusiv în spațiul aerian al Ucrainei — aceasta este o chestiune de consultări interguvernamentale, o chestiune de consultări la nivelul președinților de țări. Iar Ucraina este interesată ca alte țări, care dispun de resurse pentru distrugerea rachetelor și dronelor rusești, să folosească aceste resurse împreună cu Ucraina. ”

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