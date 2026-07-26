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În urma atacurilor ucrainene, gigantul rus Wildberries a scos de pe site produsele dedicate „Operațiunii militare speciale”

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Wildberries
Magazinul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene. Foto: Profimedia
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Din articol
Lovituri repetate

Gigantul rus Wildberries a eliminat din site secțiunea „Totul pentru operațiunea militară specială”, dar continuă să vândă produse militare, scrie The Moscow Times.

În urma atacurilor cu drone ucrainene asupra depozitelor Wildberries, retailerul online a eliminat eticheta „Totul pentru SMO”, sub care fuseseră listate anterior peste 200.000 de produse. Rușii se referă la războiul lor de agresiune neprovocat împotriva Ucrainei folosind termenul „operațiunea militară specială” (SMO).

Încercarea de a căuta această etichetă pe site-ul web sau în aplicație afișează acum mesajul „Nu s-au găsit produse corespunzătoare”. Cu toate acestea, produsele cu destinație militară rămân disponibile pe platformă, notează agenția.

„Vestele antiglonț și căștile de protecție sunt încă disponibile în secțiunea «Sport», dronele FPV și componentele acestora în categoria «Echipamente TV, audio, foto, video», iar alți termeni de căutare – precum «produse SMO» sau «kit SMO» – afișează în continuare truse militare de prim ajutor, stații radio, rucsacuri, insigne și steaguri.”

Lovituri repetate

Începând cu 18 iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au lovit cel puțin 10 centre logistice ale companiei Wildberries, inclusiv depozite din Elektrostal, Kotovsk, Koledino, Krasnodar, Nevinnomissk, Voronej, Sankt Petersburg, Ekaterinburg și Simferopolul ocupat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aceste facilități erau folosite „pentru a aproviziona armata rusă cu componente pentru drone, echipamente de navigație și echipament”.

Editor : Sebastian Eduard

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