Andrei Bezrukov, colonel în rezervă al serviciilor secrete ruse și consilier al directorului general al Rosneft, Igor Sechin, a declarat miercuri, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, că Rusia va rămâne probabil într-o stare de război și implicată în conflicte globale cel puțin în următoarele două decenii.

Rusia se va afla într-o stare prelungită de război și confruntare globală pentru „câteva decenii”, potrivit lui Andrei Bezrukov, consilier al lui Igor Sechin, directorul gigantului petrolier Rosneft, și colonel în rezervă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR).

În cadrul Forului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, miercuri, Bezrukov a afirmat că rușii ar trebui să accepte faptul că țara intră într-o eră de conflict prelungit.

„Trebuie să recunoaștem că în următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, a spus el miercuri.

Forumul economic emblematic al Rusiei s-a deschis miercuri sub un nor de fum negru și dens, după ce atacurile ucrainene au lovit obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, zdruncinând imaginea de reziliență economică pe care Kremlinul încerca să o promoveze.

Atacurile de lungă distanță au avut loc chiar în momentul în care aproximativ 20.000 de delegați din 130 de țări se adunaseră pentru a participa la principalul summit anual de afaceri al Kremlinului, de trei zile, denumit adesea „Davosul Rusiei”.

În cadrul unei sesiuni intitulată „Principalele amenințări la adresa Rusiei în al doilea sfert al secolului XXI”, Bezrukov a sugerat că conflictul ar putea varia de la un „război fierbinte” la ceea ce el a descris ca un „război insidios” care se răspândește în regiuni, formând „două generații” care vor crește efectiv în timpul războiului.

Bezrukov a afirmat că Rusia se află acum la ceea ce el a numit „prima etapă a unui război mondial”, prevăzând un al doilea val de confruntare globală comparabil cu războaiele mondiale din secolul al XX-lea.

El a sugerat că în Asia ar putea apărea o escaladare a conflictelor în viitor, prezentând crizele globale recente ca dovadă a schimbării echilibrului de putere.

„Hegemonul nu mai este un hegemon”, a afirmat el, referindu-se la SUA, și a prevăzut noi confruntări în viitor.

De asemenea, el a readus în discuție acuzațiile privind „războiul biologic” al Occidentului împotriva Rusiei, susținând că laboratoarele situate în apropierea granițelor Rusiei lucrează la dezvoltarea unor arme biologice viitoare – acuzații respinse de mult timp de guvernele occidentale.

Bezrukov a îndemnat Moscova să-și restructureze atât economia, cât și sistemele de stat, pentru a acorda prioritate militarizării pe termen lung și pregătirii de apărare, alături de dezvoltare.

Fost ofițer de informații sovietic care a operat cândva sub acoperire în SUA sub identitatea Donald Heathfield, Bezrukov a fost arestat în 2010 de FBI în cadrul unui schimb de spioni care a implicat „ilegali” ruși. Ulterior, s-a întors în Rusia împreună cu familia sa.

În prezent, predă la MGIMO și ține regulat prelegeri despre geopolitică și rolul global al Rusiei, promovând viziunea unei confruntări pe termen lung cu Occidentul.

Editor : A.R.