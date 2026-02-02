Live TV

Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra infrastructurii energetice, dar atacă pe front. Anunțul lui Zelenski

Data publicării:
zelenski trump davos
Volodimir Zelenski și Donald Trump, întrevedere la Forumul Economic de la Davos, 22 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Rusia nu a efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deși instalațiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația lui Zelenski a evidențiat limitele armistițiului energetic pe termen scurt pe care Rusia l-a acceptat săptămâna trecută la cererea președintelui american Donald Trump, anunță Reuters.

Volodimir Zelenski a declarat că echipele de reparații energetice au reușit să refacă instalațiile energetice avariate în urma defecțiunilor survenite la liniile de înaltă tensiune în weekend, pe lângă pagubele cauzate de atacurile frecvente ale Rusiei.

„Sistemul (n.r. energetic) funcționează stabil. Cu toate acestea, având în vedere vremea extrem de rece și impactul atacurilor rusești, toate provocările rămân serioase”, a declarat președintele Ucrainei pe aplicația Telegram.

Zelenski a adăugat că forțele ruse s-au concentrat pe atacarea logisticii de transport, în special a infrastructurii feroviare.

Rusia și Ucraina au declarat săptămâna trecută că au încetat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, dar nu au căzut de acord asupra duratei armistițiului.

Kremlinul a declarat că Trump i-a cerut personal președintelui rus Vladimir Putin să se abțină de la atacarea Kievului până la 1 februarie. Zelenski a declarat că armistițiul urma să dureze o săptămână, începând cu 30 ianuarie.

Un atac cu drone rusești a ucis duminică 12 mineri într-o mină de cărbune din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, au declarat oficialii. DTEK a declarat luni că una dintre întreprinderile sale miniere din regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată pentru a doua oară în 24 de ore.

Oficialii regionali au declarat că un atac rus a ucis un tată și un fiu și a rănit doi copii și mama lor în regiunea Donețk, situată pe linia frontului.

Kievul și Moscova se pregătesc pentru discuții la Abu Dhabi în această săptămână cu privire la modul de încheiere a războiului. Discuțiile sunt preconizate să aibă loc miercuri și joi.

Citește și:

Un trio mortal. Care sunt factorii din armata ucraineană care pot influența decisiv soarta războiului în 2026 (Analiză)

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iulia Timosenko-MFAX
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Zelenski anunță că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare
nicusor dan si volodimir zelenski
Volodimir Zelenski anunță că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune. „Este crucial să le realizăm pe toate”
volodimir zelenski
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și a provocat un colaps energetic în Ucraina (FT)
volodimir zelenski
Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Conducerea PNL intră în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de...
mario draghi
Avertismentul lui Mario Draghi: „Europa riscă să devină subordonată...
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul...
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, despre un guvern minoritar: „Din punctul nostru de...
Ultimele știri
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP
Marea Britanie expulzează un diplomat rus. Ce a motivat decizia Londrei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Cum a negociat “la sânge” Nicolae Ceauşescu participarea României la JO de la Los Angeles: “O palmă dată...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Dosarele Epstein. Cum l-au jucat două românce pe degete pe celebrul prădător american: ”Pe ea ai ajutat-o mai...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”