Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra infrastructurii energetice, dar atacă pe front. Anunțul lui Zelenski

Rusia nu a efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deși instalațiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația lui Zelenski a evidențiat limitele armistițiului energetic pe termen scurt pe care Rusia l-a acceptat săptămâna trecută la cererea președintelui american Donald Trump, anunță Reuters.

Volodimir Zelenski a declarat că echipele de reparații energetice au reușit să refacă instalațiile energetice avariate în urma defecțiunilor survenite la liniile de înaltă tensiune în weekend, pe lângă pagubele cauzate de atacurile frecvente ale Rusiei.

„Sistemul (n.r. energetic) funcționează stabil. Cu toate acestea, având în vedere vremea extrem de rece și impactul atacurilor rusești, toate provocările rămân serioase”, a declarat președintele Ucrainei pe aplicația Telegram.

Zelenski a adăugat că forțele ruse s-au concentrat pe atacarea logisticii de transport, în special a infrastructurii feroviare.

Rusia și Ucraina au declarat săptămâna trecută că au încetat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, dar nu au căzut de acord asupra duratei armistițiului.

Kremlinul a declarat că Trump i-a cerut personal președintelui rus Vladimir Putin să se abțină de la atacarea Kievului până la 1 februarie. Zelenski a declarat că armistițiul urma să dureze o săptămână, începând cu 30 ianuarie.

Un atac cu drone rusești a ucis duminică 12 mineri într-o mină de cărbune din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, au declarat oficialii. DTEK a declarat luni că una dintre întreprinderile sale miniere din regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată pentru a doua oară în 24 de ore.

Oficialii regionali au declarat că un atac rus a ucis un tată și un fiu și a rănit doi copii și mama lor în regiunea Donețk, situată pe linia frontului.

Kievul și Moscova se pregătesc pentru discuții la Abu Dhabi în această săptămână cu privire la modul de încheiere a războiului. Discuțiile sunt preconizate să aibă loc miercuri și joi.

