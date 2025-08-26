Live TV

Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Data publicării:
cimitir plin de recruți Wagner uciși în Ucraina
Morminte ale soldaților ruși uciși în Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images

Zeci de rusoaice se căsătoresc fictiv cu militari trimiși pe front, care apoi mor în luptă, iar așa numitele „văduve negre” primesc despăgubiri de până la 85.000 de euro. Dupa cazul în care o femeie s-a căsătorit de cinci ori, iar toți soții i-au murit în război, Duma de Stat s-a apucat să pregătească o lege care să oprească fenomenul. 

„El se duce pe front, eu gata înscriu copiii pe numele lui. Arătăm ca o pereche fericită. Primesc o plată de cinci milioane, plus calculați: bani, ajutoare pentru școală și grădiniță, alocație lunară pentru soția unui soldat. O să trăim bine și la mare o să ne ducem”.

În filmulețul publicat de jurnaliștii ruși, această femeie descrie cu lux de amănunte cum funcționează schema de escrocherie care a prins amploare după ce Rusia atacat Ucraina acum trei ani. Așa-numitele „văduve negre” se căsătoresc cu soldați trimiși pe front, unde mulți dintre ei mor rapid în luptă. Ulterior, văduvele încasează compensații consistente din partea statului. Fenomenul a ajuns la mii de cazuri.

„Apoi, el o să fie ucis acolo. Nu știu dacă vom cumpăra casă”.

Așa cum prevede legea din Rusia, după moartea soldatului, familia acestuia primește o îndemnizație care variază între cinci și opt milioane de ruble rusești. Este echivalentul a aproape 85.000 de euro. Ba mai mult, în cazul în care soții au și copii, sunt alocate îndemnizații suplimentare. În Buriatia, de exemplu, o asistentă medicală s-a căsătorit de cinci ori cu răniți de pe front pentru plățile oferite de stat, transmite tv8.md.

„La spitalul militar vine multă lume pentru a ajuta la îngrijirea celor răniți sau chiar să facă curățenie. Ea înțelegea că iată acestui militar nu i-a rămas mult timp, îi cunoștea pe toți, și îl convingea să se căsătorească cu ea. E suficient să ai grijă normal de soldat. Să-i acorzi un pic mai multă atenție și e clar că atunci când logica nu mai funcționează, orice bărbat o credea și îi pierdea mințile”, a menționat voluntar militar, Roman Alehin.

Un caz și mai grav a fost descoperit în Primorie, unde un subofițer, soția sa, o sergentă și un contabil al unei unități militare au pus la punct o schemă în cadrul căreia recrutau bărbați vulnerabili, fără rude apropiate, îi căsătoreau fictiv și obțineau pe numele lor apartamente și indemnizații de milioane de ruble.

În Duma de Stat a fost depus un proiect de lege împotriva acestei scheme, dar eficiența legii este pusă sub semnul întrebării, întrucât este aproape imposibil de demonstrat caracterul fictiv al unei căsătorii. În Hakasia, spre exemplu, o mamă a încercat să demonstreze în instanță că mariajul fiului ei era fals, dar judecătorul a recunoscut căsătoria ca validă.

