Fiul ministrului rus de Interne a cheltuit 1 milion de euro pe vacanțe de lux în Dubai și Maldive

Fiul ministrului rus de Interne a cheltuit zeci de milioane de ruble pe vacanțe de lux în străinătate, depășind cu mult veniturile sale declarate, a raportat serviciul în limba rusă al TVP, Vot Tak, citând documente de călătorie scurse în presă.

Fiul ministrului Vladimir Kolokoltsev, Alexander, a plătit 89,2 milioane de ruble (1,05 milioane de euro) pentru călătorii în Emiratele Arabe Unite și Maldive între septembrie 2024 și februarie 2026, scrie TVP World

Bărbatul în vârstă de 42 de ani a petrecut cel puțin 86 de nopți în hoteluri de lux în această perioadă, potrivit documentelor agenției de turism care s-a ocupat de rezervările sale.

Informațiile au ieșit la iveală după ce datele de la agenția respectivă au fost divulgate. Postările de pe rețelele de socializare distribuite de însoțitoarea sa au fost folosite pentru a verifica detaliile călătoriilor și datele.

Suma de 89,2 milioane de ruble acoperă biletele, cazarea la hotel și serviciile agenției, dar exclude masa, tratamentele spa și alte cheltuieli locale, ceea ce înseamnă că, de fapt, cheltuielile totale ale lui Kolokoltsev sunt probabil semnificativ mai mari.

Conform analizei Vot Tak asupra documentelor scurse, Kolokoltsev a petrecut cel puțin 67 de nopți la Bvlgari Resort din Dubai, un hotel ultra-luxos deținut de marca de bijuterii Bvlgari și situat pe insula artificială Jumeirah Bay.

Sumele plătite agenției de turism sugerează că acesta a stat într-o vilă privată, nu în camere standard.

Cea mai scumpă vacanță a sa a avut loc în perioada de Revelion 2025–2026, când o călătorie de 19 nopți a costat 34 de milioane de ruble, indică datele scurse. Kolokoltsev și-a început vacanța la Hotelul Bvlgari, apoi a petrecut nouă nopți la Waldorf Astoria Ithaafushi din Maldive, înainte de a se întoarce la Dubai pentru încă două nopți la Jumeirah Burj Al Arab.

Postări pe rețelele sociale și coliere cu diamante

Datele scurse au fost verificate încrucișat cu fotografiile postate pe rețelele sociale de partenera lui Kolokoltsev, Lolita Shonina, în vârstă de 26 de ani. Cei doi sunt împreună cel puțin din 2024, după divorțul lui Kolokoltsev, potrivit Vot Tak.

Shonina, model part-time, nu provine dintr-o familie bogată, afirmă Vot Tak. În 2022, o fotografie a ei a apărut pe site-ul unei agenții de escortă din Moscova care promova „servicii profesionale de escortă VIP în Rusia și Dubai”.

Fotografiile dintr-o vacanță în Maldive au apărut pentru prima dată pe contul de social media al tatălui ei în februarie 2024.

Înainte de a-și șterge contul de Instagram în 2025, Shonina a postat o fotografie cu un colier din aur alb cu 487 de diamante însumând 43 de carate de la bijutierul Graff; piese comparabile pot costa sute de mii de euro.

Ea a împărtășit, de asemenea, imagini cu mese servite pe farfurii marca Bvlgari, indicând faptul că se afla la resort, precum și haine și accesorii de designer.

Situația financiară a lui Kolokoltsev

În perioada 2024-2026, Alexander Kolokoltsev a deținut participații în șapte companii rusești. În 2024, acestea au înregistrat profituri nete combinate de peste 115 milioane de ruble; până în 2025, însă, calculele Vot Tak arată că aceleași firme au acumulat pierderi de aproape 590 de milioane de ruble.

El administrează, de asemenea, alte trei companii rusești, dar în 2025 nu a primit mai mult de 1 milion de ruble de la fiecare dintre aceste firme, conform datelor financiare divulgate citate de Vot Tak.

În 2024, a primit 6,5 milioane de ruble în dobânzi de la banca sa, ceea ce sugerează depozite de zeci de milioane de ruble.

Anchete anterioare efectuate de publicația rusă Proekt au descoperit că averea familiei ministrului de interne Vladimir Kolokoltsev depășește cu mult veniturile sale declarate. Proekt a raportat că familia deține o casă de 1.250 de metri pătrați și un teren de 100 de hectare lângă Moscova, cu o valoare totală de 1,2 miliarde de ruble.

Cu puțin timp înainte sau în momentul publicării anchetei Proekt privind presupusa avere a lui Kolokoltsev, poliția rusă a efectuat percheziții la domiciliile jurnaliștilor.

Editor : Sebastian Eduard