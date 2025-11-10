Live TV

Marele import de indieni: Vladimir Putin vrea să aducă în Rusia sute de mii de muncitori din India

Data actualizării: Data publicării:
Workers pass by Tata Steel Ltd. plant in Jamshedpur, highlighting daily operations at one of the company’s key production sites. Tata Steel India reported a 7% year-on-year rise in crude steel production in Q2 FY26 following furnace relining at its Jamshe
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia intenționează să încheie un acord privind mobilitatea forței de muncă cu India, care va permite atragerea unui număr mai mare de cetățeni ai republicii în calitate de migranți economici, relatează The Economic Times.

Documentul va fi semnat la summitul de la New Delhi din decembrie, la care urmează să participe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Rusia încearcă să acopere deficitul de personal cu străini, pe fondul reducerii numărului propriului populației. Potrivit surselor publicației, indienii sunt angajați în principal în sectoare precum construcțiile și industria textilă, însă cererea crescândă de lucrători calificați în domeniul construcțiilor de mașini și al electronicii deschide noi oportunități pentru migrație.

Săptămâna trecută, miniștrii muncii din ambele țări, Mansukh Mandavia și Anton Kotiakov, au discutat la Doha despre atragerea forței de muncă indiene în Rusia. În 2025, acestor migranți economici li se vor aloca 71.800 de locuri din cota totală de 234.900 de specialiști străini. „Diaspora indiană în creștere poate deveni un pilon al parteneriatului indiano-rus în următorii ani”, a declarat pentru publicație un expert anonim în Rusia.

Conform statisticilor FSB, în ultimii cinci ani, cetățenii indieni au început să vină în Rusia de 22 de ori mai des pentru a-și găsi un loc de muncă. Dacă în 2020 au fost înregistrate 813 astfel de intrări, în 2025 vor fi peste 17,7 mii. Principalele regiuni în care se îndreaptă indienii sunt: Moscova, Sankt Petersburg, precum și regiunile Saratov, Ulyanovsk și Rostov. Cea mai mare nevoie de personal străin se observă în sectorul construcțiilor, industrie și agricultură.

Directorul operațional al companiei de dezvoltare imobiliară Samolet”, Alexei Akindinov, a remarcat că „marele avantaj” al indienilor constă în faptul că nu pot schimba angajatorul odată ce au semnat contractul, precum și în cerințele salariale mai mici, în comparație cu cetățenii din țările din Asia Centrală. În același timp, Akindinov a recunoscut că, deocamdată, acesta „nu este un caz de mare succes”, printre altele din cauza faptului că indienii nu cunosc limba rusă.

Președinta companiei X5 (rețelele „Piaterochka”, „Perekrestok”, „Chizhik”) Ekaterina Lobacheva a declarat că retailerul angajează indieni în centrele de distribuție. Cu toate acestea, ea a subliniat că în colaborarea cu acești cetățeni „există multe nuanțe”, printre care „diferențe lingvistice și culturale fundamentale”, motiv pentru care, deocamdată, angajarea acestora se face în regim de testare.

În iunie, Uniunea Rusă a Industrialiștilor și Antreprenorilor a propus deschiderea în India a unor instituții de învățământ profesional mediu, pentru a pregăti chiar acolo lucrători pentru Federația Rusă. Ideea a fost susținută de ministrul educației, Serghei Kravtov, care a promis să se ocupe de punerea ei în aplicare împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.

Editor : A.R.

