Nouă scădere a lui Putin în sondaje: câți ruși aprobă activitatea liderului de la Kremlin și care e cea mai importantă problemă a țării

Rata de aprobare a președintelui rus Vladimir Putin a înregistrat cea mai rapidă scădere săptămânală din 2022, potrivit datelor din sondajele realizate de două importante organizații rusești afiliate statului, relatează Kyiv Post.

Publicația independentă rusă Agentstvo a relatat că Fundația pentru Opinia Publică (FOM), care realizează în mod regulat sondaje pentru Kremlin, a înregistrat o scădere de 5 puncte procentuale a proporției rușilor care aprobă activitatea lui Putin.

Conform celui mai recent sondaj, 66% dintre respondenți au declarat că aprobă activitatea lui Putin în calitate de președinte, în scădere față de 71% cu o săptămână în urmă. FOM nu a mai înregistrat o scădere săptămânală atât de accentuată de la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie 2022, când Rusia a anunțat mobilizarea militară parțială.

Sondajul a relevat, de asemenea, că 16% dintre respondenți dezaprobă în prezent modul în care Putin își îndeplinește atribuțiile, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat de când Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Încrederea publicului în Putin a scăzut și ea, deși într-un ritm mai lent. Potrivit FOM, 67% dintre respondenți au declarat că au încredere în președintele rus, în scădere cu 2 puncte procentuale față de săptămâna precedentă, în timp ce 20% au declarat că nu au încredere în el, în creștere cu 2 puncte procentuale. Ambele date reprezintă cele mai nefavorabile niveluri înregistrate de la începutul războiului.

Sprijinul acordat guvernului rus s-a diminuat, de asemenea. Procentul respondenților care au evaluat pozitiv activitatea guvernului a scăzut cu 4 puncte procentuale, ajungând la 41%, în timp ce 37% au exprimat o opinie negativă.

De asemenea, rata de aprobare a prim-ministrului Mihail Mișustin a scăzut cu 3 puncte procentuale, ajungând la 49%.

Un sondaj separat realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM), instituție de stat, a arătat, de asemenea, o scădere continuă a sprijinului acordat lui Putin, popularitatea acestuia înregistrând o scădere pentru a treia săptămână consecutivă.

Potrivit VTsIOM, cota de popularitate a lui Putin a scăzut cu 0,9 puncte procentuale în ultima săptămână, ajungând la 65,1%, față de 70,4% la jumătatea lunii iunie. De asemenea, încrederea în liderul rus a scăzut cu 1,3 puncte procentuale, ajungând la 71%, comparativ cu 76,7% la jumătatea lunii iunie.

Deși VTsIOM a înregistrat o scădere a sprijinului acordat lui Putin, institutul a semnalat o creștere a aprobării pentru guvernul rus și pentru Mișustin, aprobarea guvernului ajungând la 45,6%, iar cea a lui Mișustin la 47,3%.

Potrivit Agentstvo, principalul factor care stă la baza scăderii ratingului lui Putin pare să fie criza tot mai acută a combustibililor din Rusia.

Pentru a doua săptămână consecutivă, respondenții au identificat penuria de combustibil drept cea mai importantă problemă a țării, aceasta fiind menționată de 19% dintre cei chestionați. Războiul din Ucraina s-a clasat pe locul al doilea, cu 18%, urmat de atacurile asupra teritoriului rus, cu 14%.

Publicația a menționat, de asemenea, că deteriorarea încrederii economice ar putea contribui la această scădere. Un sondaj recent realizat de Centrul Levada, o instituție independentă, a arătat că încrederea consumatorilor ruși a scăzut în luna iunie la cel mai scăzut nivel înregistrat din toamna anului 2022.

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Editor : A.M.G.