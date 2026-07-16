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Un opozant al lui Putin spune că politica cu care liderul rus conduce ţara „duce spre haos şi posibil spre o catastrofă”

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Vladimir Putin, la forumul SPIEF. Foto: Profimedia
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Opozantul rus Boris Nadejdin, vizat de urmăriri judiciare care îi pun în pericol campania pentru alegerile legislative din toamnă, a declarat pentru AFP că preşedintele Vladimir Putin duce Rusia spre o posibilă „catastrofă”.

„Trebuie să le spunem oamenilor adevărul, trebuie să spunem că politica cu care Putin conduce ţara este una care duce spre haos şi posibil, ferească Dumnezeu, spre o catastrofă”, a declarat Nadejdin într-un interviu acordat miercuri în Dolgoprudnîi, în suburbiile Moscovei, unde locuieşte.

Nadejdin - care intenţionează să candideze pentru un loc în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal) la alegerile parlamentare din septembrie - trebuie să se prezinte vineri în faţa tribunalului din Dolgoprudnîi pentru „afişarea de simboluri extremiste” pe reţelele sociale.

Pentru această infracţiune administrativă, el riscă maximum 15 zile de detenţie, dar nu exclus ca autorităţile ruse să deschidă ulterior proceduri penale mai grave împotriva sa.

Boris Nadejdin (63 de ani) face parte dintre puţinele persoane din Rusia care denunţă public politica lui Vladimir Putin şi ofensiva rusă din Ucraina, fără a fi, deocamdată, în închisoare sau în exil.

„Trebuie să faci tot ce îţi stă în putere. Dacă eşti om politic, ca mine, trebuie să spui adevărul şi să încerci să fii ales, pentru ca oamenii să te susţină. Dacă eşti un om obişnuit, poţi veni la alegeri şi să nu votezi Rusia Unită”, partidul pro-Kremlin, a adăugat el.

„Acţionez întotdeauna exclusiv în cadru legal. Până la capăt. Aceste eforturi trebuie orientate spre o schimbare a puterii în Rusia prin mijloace paşnice”, spune în continuare Boris Nadejdin.

Săptămâna trecută, el a fost plasat pe lista „agenţilor străini”, un statut implicând numeroase constrângeri, încălcarea cărora se pedepseşte cu amenzi sau cu închisoarea.

Ţinând cont de noul său statut şi posibila condamnare judiciară viitoare, candidatura sa la alegerile parlamentare, pentru care strânge semnături, este acum puternic compromisă.

La sfârşitul anului 2023, acest fost deputat în Duma rusă (2000-2003) îşi începuse deja campania prezidenţială: era atunci singurul oponent al lui Vladimir Putin şi al ofensivei sale în Ucraina care îşi anunţase candidatura pentru alegerile din martie 2024.

Însă în februarie 2024 autorităţile electorale i-au respins candidatura, susţinând că au găsit nereguli în cele 100.000 de semnături strânse.

De la atacul masiv împotriva Ucrainei, autorităţile ruse şi-au intensificat puternic represiunile, încarcerând sute de persoane care au criticat conflictul. Aproape toţi opozanţii se află acum în închisoare, sunt morţi sau în exil în străinătate. 

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Editor : A.M.G.

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