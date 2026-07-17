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Galerie Foto Toaletele din pasajul de la Universitate, închise de luni de zile. Prefectul Capitalei: „Lipsa unui serviciu public este inacceptabilă”

Data actualizării: Data publicării:
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Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor
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Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile din cauza unor defecţiuni repetate şi a stării avansate de degradare a instalaţiilor sanitare, susţine prefectul Capitalei, Andrei Nistor. După sesizările primite din partea cetăţenilor, acesta a verificat situaţia la faţa locului şi a cerut Administraţiei Străzilor Bucureşti ca spaţiile să fie reparate, curăţate şi redeschise săptămâna viitoare.

„Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile. În urma sesizărilor primite din partea cetăţenilor, am verificat situaţia. Timp de două zile am sunat la numerele de telefon ale Administraţiei Străzilor Bucureşti, instituţia care administrează pasajul, dar nu ne-a răspuns nimeni. La faţa locului ni s-a comunicat că toaletele au fost închise din cauza unor defecţiuni repetate ale sistemului de evacuare. În interior am constatat însă şi o stare avansată de degradare: obiecte sanitare sparte, uşi defecte, robinete nefuncţionale şi echipamente vandalizate”, afirmă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Pasajul de la Piaţa Universităţii este „unul dintre cele mai circulate locuri din Bucureşti”, traversat zilnic de zeci de mii de oameni şi vizitat de mii de turişti.

„În aceste condiţii, lipsa unui serviciu public esenţial este inacceptabilă”, afirmă Nistor.

Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor
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Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor | Poza 1 din 4
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza unor defecţiuni şi a stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor | Poza 2 din 4
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza unor defecţiuni şi a stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza unor defecţiuni şi a stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor | Poza 3 din 4
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza unor defecţiuni şi a stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza unor defecţiuni şi a stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor | Poza 4 din 4
Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile, din cauza unor defecţiuni şi a stării avansate de degradare. Foto: Facebook / Andrei Nistor
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Prefectul Capitalei spune că Administraţia Străzilor Bucureşti are „obligaţia legală” de a administra acest spaţiu şi de a asigura funcţionarea serviciilor publice aferente, „mai ales că încasează chirii pentru toate spaţiile comerciale din pasaj”.

„În cadrul discuţiei telefonice avute cu directorul Administraţiei Străzilor Bucureşti, am solicitat ca săptămâna viitoare toaletele să fie reparate, curăţate şi redeschise. Înţeleg temerea că ar putea fi vandalizate din nou, însă aceasta nu poate reprezenta un motiv pentru a priva cetăţenii Bucureştiului şi vizitatorii Capitalei de dreptul la servicii publice funcţionale şi la un spaţiu public administrat corespunzător”, mai spune prefectul Capitalei.

Editor : Ș.A.

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