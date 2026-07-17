Un blogger rus, susținător fervent al invaziei în Ucraina, a fost arestat după ce l-a numit pe Putin criminal de război

Bloggerul Ilya Remeslo, care l-a numit pe președintele Vladimir Putin „criminal de război”, a fost reținut la Sankt Petersburg în cadrul unui dosar penal privind „știrile false” despre armata rusă (art. 207.3, alin. 2 din Codul Penal al Federației Ruse), relatează TASS, citând o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Acesta este transportat la Moscova pentru stabilirea măsurii de siguranță, a declarat avocatul său, Serghei Badashmin. De asemenea, la Remeslo, care riscă până la 10 ani de închisoare, au fost efectuate percheziții. Informația privind reținerea bloggerului a fost confirmată de mama sa, Tatiana. Ea a declarat postului de televiziune din Sankt Petersburg „78” că nu a mai ținut legătura cu fiul său după ce acesta a ieșit din spitalul de psihiatrie, unde bloggerul în vârstă de 42 de ani fusese internat în urma criticilor aduse președintelui.

Acest lucru s-a întâmplat pe 19 martie, a doua zi după publicarea neașteptată a unei serii de declarații din partea lui Remeslo, în care acesta, printre altele, îl acuza pe Putin de uzurparea puterii și îl numea președinte nelegitim. Pe canalul său de Telegram, bloggerul, care până atunci susținuse activ autoritățile ruse și se pronunțase împotriva opoziției, a declarat că este nemulțumit de Putin din cauza războiului „absolut fără ieșire” din Ucraina, a cenzurii pe internet și în mass-media etc.

De asemenea, el a cerut ca președintele să fie judecat ca „criminal de război și hoț”. După ieșirea din clinică, în aprilie, într-un interviu acordat Kseniei Sobchak, Remeslo a afirmat din nou că Putin este „principala cauză a tuturor problemelor din țara noastră” și a îndemnat la lupta „împotriva putinismului ca fenomen”.

În același timp, el a povestit că, în trecut, a colaborat strâns cu administrația prezidențială. De asemenea, Remeslo a promis că va continua să critice autoritățile ruse și a afirmat că nu regretă declarațiile sale anterioare, îndemnând totodată ca el să fie numit „liderul mișcării de opoziție din Rusia”. În același timp, bloggerul a prevăzut o „lovitură de stat palatinală silențioasă”, care, în opinia sa, ar putea fi condusă de premierul Mihail Mișustin.

Remeslo a devenit cunoscut cu mult înainte de război datorită luptei sale împotriva opozantului Alexei Navalnîi. Astfel, în urma denunțului său, împotriva fondatorului Fondului de Luptă împotriva Corupției (FBC) a fost deschis un dosar penal pentru fraudă legat de donațiile pentru campania prezidențială din 2017. Într-un interviu, Remeslo a declarat că îi este „cu adevărat milă” că Navalny a fost ucis în închisoare. De asemenea, el ar fi încercat să-l împiedice pe politician să se întoarcă în Rusia și ar fi organizat o campanie de „intimidare” împotriva acestuia, dar echipa lui Navalny nu a luat aceste amenințări în serios.

Editor : A.R.