O companie rusă începe producţia în masă a unei uniforme de camuflaj împotriva dronelor cu camere cu infraroşu

Data publicării:
Operator drone
Operator ucrainean de drone. Foto: Profimedia

Compania rusă ZaVOZ, specializată în proiectarea de echipamente militare, a anunţat joi că începe producţia în masă a unei noi uniforme de camuflaj care va permite soldaţilor să treacă nedetectaţi de dronele inamice, chiar şi de cele echipate cu camere cu infraroşu, informează EFE.

„Compania anunţă producţia în masă a unui produs inovator, uniforma de camuflaj universală antidrone 'Drevoci'”, a declarat ZaVOZ într-un comunicat de presă citat de agenţia de ştiri TASS.

Având în vedere rolul tot mai mare al dronelor pe câmpul de luptă, compania menţionează că aceasta este „prima uniformă concepută în întregime pentru a garanta permanent că luptătorul nu poate fi detectat prin mijloace vizuale sau camere cu infraroşu în timp ce se deplasează”.

Site-ul oficial ZaVOZ prezintă fotografii cu uniforma de camuflaj, care îi face pe soldaţi să semene cu faimosul Chewbacca din Războiul Stelelor.

Designul „lânos” nu numai că permite soldatului să se contopească cu vegetaţia, dar reduce şi semnătura termică a acestuia, fapt confirmat de companie prin fotografii în infraroşu care fac comparaţii între soldaţi îmbrăcaţi cu uniformă obişnuită şi cei care poartă o uniformă „Drevoci”.

„Practic, uniforma poate fi folosită de orice tip de unitate militară: pentru ca trupele să înainteze discret în timpul marşurilor lungi, pentru gărzi, misiuni de recunoaştere, unităţi de artilerie şi geniu”, a comentat Artiom Menşikov, şeful departamentului de design al companiei.

 

Editor : Sebastian Eduard

