O fărâmă din moaștele marelui cneaz al Moscovei, Dmitri Donski, a fost trimisă pe frontul din Ucraina pentru „întărirea spirituală a soldaților”, după ce Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat oficial în luna august descoperirea acestora.

Conform comunicatului departamentului sinodal al Patriarhiei Moscovei pentru colaborarea cu forțele armate și organele de ordine, relicvariul cu o fărâmă din mâna dreaptă a marelui cneaz „se află în drum spre linia frontului”. „Sfântul comandant se îndreaptă spre locul unde astăzi se decide soarta Patriei, pentru a se alătura invizibil în același rând de luptă alături de apărătorii noștri”, citează „RIA Novosti” declarația Bisericii Ortodoxe Ruse.

Marți dimineață, sicriul cu moaștele lui Dmitri Donski, care a obținut victoria în bătălia de la Kulikovo din 1380, a fost transportat la biserica din cadrul complexului memorial „Saur-Mogila” din „RPD”, a informat Ministerul Apărării al Federației Ruse.

La finalul ceremoniei a avut loc o slujbă de rugăciune. Aceasta a fost oficiată de mitropolitul Vladimir al Donetskului și Mariupolului și de mitropolitul Kirill al Stavropolului și Nevinnomysskului, președintele Departamentului Sinodal pentru colaborarea cu Forțele Armate ale Federației Ruse și cu forțele de securitate.

Aducerea moaștelor prințului „va contribui la întărirea spiritului și la reînnoirea urmării adevărului lui Dumnezeu”, precum și la ajutarea participanților la războiul împotriva Ucrainei și a civililor să-și consolideze și să-și mobilizeze forțele pentru a „obține victoria asupra dușmanului”, a declarat Vladimir.

„Atât militarii noștri, cât și oamenii care trăiesc în Donbas au nevoie de întărire din înalt, au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de binecuvântarea sfinților noștri. De aceea, acest lucru este profund simbolic și important”, a spus el. De asemenea, Biserica Ortodoxă Rusă a îndemnat credincioșii să se roage lui Dmitri Donskoi „pentru întărirea Patriei noastre, pentru a li se dărui curaj, stăruință spirituală și ajutorul lui Dumnezeu oștirii noastre iubitoare de Hristos”.

A doua „miraculoasă” descoperire a moaștelor prințului (prima fiind considerată înmormântarea și canonizarea sa din 1988, cu ocazia împlinirii a 1000 de ani de la adoptarea creștinismului în Rusia) a avut loc pe 18 august, a anunțat Biserica Ortodoxă Rusă. Rămășițele sale au fost „descoperite” în timpul lucrărilor de restaurare din Catedrala Arhanghelului din Kremlinul din Moscova, unde, după cum se știe, sunt înmormântați prinții și țarii Moscovei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.