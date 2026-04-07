Prețul petrolului rusesc a atins un nivel record. Creșterea a atins 230% în cazul sortimentului Urals

Prețurile petrolului rusesc continuă să crească vertiginos din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, prin care se efectua aproximativ un sfert din livrările mondiale de petrol.

Potrivit Bloomberg, care citează datele Argus, prețul unui baril de petrol Urals în porturile baltice ale Federației Ruse a atins la sfârșitul săptămânii trecute 116,05 dolari pe baril — un nivel record cel puțin în ultimii 13 ani.

Încă de la sfârșitul lunii decembrie, Urals se vindea la un preț sub 40 de dolari din cauza sancțiunilor americane împotriva „Rosneft” și „Lukoil” și a refuzurilor masive de achiziții din partea clienților cheie — rafinăriile indiene și chineze. De atunci, prețul principalului sortiment de petrol de export al Federației Ruse a crescut cu 230% și a atins nivelurile din 2012-2013.

În Novorossiysk, Urals costă 114,45 dolari, iar în porturile din India, în loc de reduceri, se vinde cu o primă față de sortimentul Brent — în medie cu 6 dolari mai scump. Și această diferență crește: acum două săptămâni era de 3,9 dolari.

Cotele actuale ale petrolului Urals depășesc deja cu mai mult de două ori nivelurile prevăzute în buget (59 de dolari pe baril). Asta înseamnă că, începând din aprilie, trezoreria va începe să înregistreze venituri suplimentare din materii prime: în această lună, din petrol și gaze, va strânge aproximativ 1 trilion de ruble — de două ori mai mult decât în ianuarie și februarie și cu 40% mai mult decât în martie, estimează directorul general al „AriCapital”, Alexei Tretyakov. Companiile petroliere vor crește vânzările din veniturile din export pentru a plăti impozitele, iar acest lucru va consolida rubla până la noi maxime — aproximativ 75 de ruble pentru un dolar, prognozează Tretiakov.

În total, pe parcursul anului, bugetul va înregistra venituri suplimentare din petrol și gaze în valoare de 3,5-4 trilioane de ruble, estimează Natalia Milchakova, analist principal la Freedom Finance Global: acest lucru va reduce deficitul, care până de curând era estimat la 4,4% din PIB, putând scădea până la 1% din PIB. Kremlinul intenționează să direcționeze veniturile suplimentare către război: bugetul de apărare al anului curent, în valoare de 13 trilioane de ruble, ar putea crește și mai mult, au declarat anterior surse Bloomberg.

Dacă prețurile petrolului vor rămâne ridicate până la sfârșitul anului, Rusia va câștiga venituri suplimentare din petrol de 40 de miliarde de dolari, a scris Bloomberg, citând o analiză a mai multor guverne europene. Dacă, însă, Strâmtoarea Ormuz se va redeschide rapid, iar cotațiile petrolului vor reveni la nivelurile dinainte de război în decurs de 3 luni, veniturile suplimentare nu vor depăși 10 miliarde de dolari, au declarat surse ale agenției familiarizate cu estimările.

