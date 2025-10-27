Live TV

Putin oferă oficial statutul de „veteran" rușilor care au ucis ucraineni fiind parte a trupelor de asalt

Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

„Voluntarii” care au participat la operațiuni militare speciale (n.red. așa numește Putin războiul din Ucraina) vor putea obține statutul de veteran și invalid de război. Legea a fost semnată de președintele Federației Ruse.

Legea a intrat în vigoare astăzi. Inițiatorul amendamentelor a fost guvernul. Modificările au fost aduse legii „Despre veterani”. Statutul de veteran de război va fi acordat, printre altele, soldaților care au încheiat acorduri cu Ministerul Apărării al Federației Ruse între 1 octombrie 2022 și 1 septembrie 2023 și care au îndeplinit misiuni în cadrul unităților speciale ale trupelor militare în timpul „operațiunilor militare speciale”.

Plata lunară în numerar pentru voluntarii de asalt va fi stabilită de organele teritoriale ale Fondului Social al Federației Ruse din data recunoașterii persoanelor respective ca veterani de război.

Se menționează că persoanelor care nu și-au exercitat dreptul de a primi plata, aceasta le va fi acordată automat, fără a fi necesară depunerea unei cereri. Legea a intrat în vigoare.

După cum s-a indicat în nota explicativă, înainte de adoptarea legii, statutul de veteran de război și de invalid de război era acordat voluntarilor din cadrul SVO, dar aceste norme nu se aplicau cetățenilor care au participat la SVO în cadrul unităților de asalt pe baza acordurilor cu Ministerul Apărării al Federației Ruse în perioada 1 octombrie 2022 - 1 septembrie 2023. În același timp, mulți dintre acești cetățeni au fost distinși cu premii de stat și departamentale pentru curaj, eroism și vitejie.

