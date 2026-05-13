Rezervele mondiale de petrol se epuizează într-un ritm fără precedent din cauza blocării Strâmtorii Ormuz (AIE)

Lumea consumă rezervele de petrol într-un ritm record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, avertizează Agenția Internațională a Energiei (AIE), citată de Le Monde.

„La mai mult de zece săptămâni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pierderile crescânde de aprovizionare legate de strâmtoarea Ormuz epuizează stocurile mondiale de petrol într-un ritm record”, a subliniat miercuri Agenția Internațională a Energiei în ⁠raportul său ‌lunar ‌privind piața ⁠petrolului.

Scăderea ofertei va fi mai rapidă decât cea a cererii

În 2026, aprovizionarea mondială cu petrol ar trebui să scadă cu aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi din cauza perturbărilor cauzate de războiul din Iran. În timp ce peste un miliard de barili proveniți din Orientul Mijlociu sunt deja pierduți, AIE subliniază că scăderea ofertei va fi mai rapidă decât cea a cererii, care ar trebui să scadă cu 420.000 de barili pe zi în acest an.

Cererea de petrol este, de asemenea, sub presiune din cauza conflictului din Iran, care a dus la o creștere a prețurilor și la o încetinire a activității economice, afirmă AIE. „O nouă volatilitate a prețurilor pare probabilă pe măsură ce se apropie perioada de vârf a cererii de vară”, estimează agenția.

Aceasta estimează că piața petrolului va rămâne deficitară până la sfârșitul anului, chiar și în cazul unui acord între Washington și Teheran care să permită o redeschidere treptată a strâmtorii Ormuz începând cu al treilea trimestru al anului 2026.

„Propunere stupidă”

Iranul a acuzat marţi SUA de sabotarea deliberată a negocierilor pentru găsirea unei soluţii negociate la conflict, pe fondul îngrijorările că armistiţiul fragil în vigoare de la începutul lunii aprilie ar putea înceta, după ce preşedintele american Donald Trump a respins luni, într-o manieră virulentă, propunerea iraniană cu privire la un acord permanent, relatează dpa, preluată de Agerpres.



Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat că Statele Unite nu urmăresc negocieri reale, ci capitularea totală a Iranului.

La rândul său, viceministrul iranian de externe Kazem Gharibabadi a criticat tacticile de negociere ale Washingtonului, acuzând SUA că încearcă o "scrisoare de capitulare" din partea Republicii islamice.

Preşedintele american Donald Trump a denunţat luni o "propunere stupidă" venită din partea Teheranului privind modalitatea de se pune capăt războiului, avertizând că armistiţiul este "conectat la aparate".



Trump a spus că în ultimele zile Iranul acceptase să permită SUA să scoată uraniul îmbogăţit din ţară. "Dar s-au răzgândit, pentru că nu au trecut asta în documente", a spus el.



Iranul a dezminţit, agenţia de presă iraniană Tasnim - apropiată de Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (ICGR) - relatând că echipa de negociatori a Teheranului nu a fost niciodată de acord ca uraniul puternic îmbogăţit să fie transportat în afara ţării.



Surse parlamentare de la Teheran au declarat marţi că autorităţile iraniene nu exclud reluarea ostilităţilor.



O sursă bine informată, familiarizată cu situaţia, a declarat că nu există noi evoluţii în privinţa negocierilor dintre SUA şi Iran, notează dpa.

