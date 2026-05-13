Live TV

Rezervele mondiale de petrol se epuizează într-un ritm fără precedent din cauza blocării Strâmtorii Ormuz (AIE)

Data actualizării: Data publicării:
Global energy crisis follows Strait of Hormuz blockade.
Criză energetică globală, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. Foto: Profimedia
Din articol
Scăderea ofertei va fi mai rapidă decât cea a cererii „Propunere stupidă”

Lumea consumă rezervele de petrol într-un ritm record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, avertizează Agenția Internațională a Energiei (AIE), citată de Le Monde.

„La mai mult de zece săptămâni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, pierderile crescânde de aprovizionare legate de strâmtoarea Ormuz epuizează stocurile mondiale de petrol într-un ritm record”, a subliniat miercuri Agenția Internațională a Energiei în ⁠raportul său ‌lunar ‌privind piața ⁠petrolului.

Scăderea ofertei va fi mai rapidă decât cea a cererii

În 2026, aprovizionarea mondială cu petrol ar trebui să scadă cu aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi din cauza perturbărilor cauzate de războiul din Iran. În timp ce peste un miliard de barili proveniți din Orientul Mijlociu sunt deja pierduți, AIE subliniază că scăderea ofertei va fi mai rapidă decât cea a cererii, care ar trebui să scadă cu 420.000 de barili pe zi în acest an.

Cererea de petrol este, de asemenea, sub presiune din cauza conflictului din Iran, care a dus la o creștere a prețurilor și la o încetinire a activității economice, afirmă AIE. „O nouă volatilitate a prețurilor pare probabilă pe măsură ce se apropie perioada de vârf a cererii de vară”, estimează agenția.

Aceasta estimează că piața petrolului va rămâne deficitară până la sfârșitul anului, chiar și în cazul unui acord între Washington și Teheran care să permită o redeschidere treptată a strâmtorii Ormuz începând cu al treilea trimestru al anului 2026.

„Propunere stupidă”

Iranul a acuzat marţi SUA de sabotarea deliberată a negocierilor pentru găsirea unei soluţii negociate la conflict, pe fondul îngrijorările că armistiţiul fragil în vigoare de la începutul lunii aprilie ar putea înceta, după ce preşedintele american Donald Trump a respins luni, într-o manieră virulentă, propunerea iraniană cu privire la un acord permanent, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat că Statele Unite nu urmăresc negocieri reale, ci capitularea totală a Iranului.

La rândul său, viceministrul iranian de externe Kazem Gharibabadi a criticat tacticile de negociere ale Washingtonului, acuzând SUA că încearcă o "scrisoare de capitulare" din partea Republicii islamice.

Preşedintele american Donald Trump a denunţat luni o "propunere stupidă" venită din partea Teheranului privind modalitatea de se pune capăt războiului, avertizând că armistiţiul este "conectat la aparate".

Trump a spus că în ultimele zile Iranul acceptase să permită SUA să scoată uraniul îmbogăţit din ţară. "Dar s-au răzgândit, pentru că nu au trecut asta în documente", a spus el.

Iranul a dezminţit, agenţia de presă iraniană Tasnim - apropiată de Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (ICGR) - relatând că echipa de negociatori a Teheranului nu a fost niciodată de acord ca uraniul puternic îmbogăţit să fie transportat în afara ţării.

Surse parlamentare de la Teheran au declarat marţi că autorităţile iraniene nu exclud reluarea ostilităţilor.

O sursă bine informată, familiarizată cu situaţia, a declarat că nu există noi evoluţii în privinţa negocierilor dintre SUA şi Iran, notează dpa.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
copil_cautat_sibiu
4
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping și Donald Trump, colaj foto. Foto Profimedia
Războiul cu Iranul ar putea face ca vizita lui Trump în China să fie ceva mai rece decât cea din primul său mandat
Putin și Gherasimov (2)
„I se spune că frontul se prăbușește”. Generalii ruși i-au promis lui Putin că vor cuceri Donbasul până în toamnă
Guido Crosetto
Italia se alătură țărilor care trimit nave militare în apropierea Strâmtorii Ormuz pentru o posibilă misiune de securizare
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Iranul extinde definiția Strâmtorii Ormuz în „vastă zonă operațională"
lukasenko
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Recomandările redacţiei
Summit skupiny B9
Summitul B9 în București. „Este un centru de gravitație al NATO”...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar...
Summit skupiny B9
Declarația Comună a Summitului B9 și al Aliaților Nordici de la...
Sorin Grindeanu.
Liderii PSD s-au întâlnit înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce...
Ultimele știri
Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, reţinute pentru luare de mită. Ce au găsit anchetatorii la percheziţii
Donald Trump a ajuns la Beijing, unde îi va cere lui Xi Jinping „să deschidă China”
Emil Boc: PNL nu va susține niciun guvern cu PSD, inclusiv unul tehnocrat sprijinit de social-democrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nu stă departe de scandaluri. Cu ce figură controversată ar fi avut o relație Sarah Ferguson: „Au fost...
Cancan
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Fanatik.ro
Dincolo de discuțiile de la summitul B9: pe ce loc e România în lume din punct de vedere militar...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Decizia Meta l-a costat pe Cristiano Ronaldo 18 milioane de urmăritori! Cu câți followers a rămas pe Instagram
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...